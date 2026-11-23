El duro mensaje de Hernán López Muñoz contra la dirigencia de Argentinos Juniors mientras suena en Boca
Hernán López Muñoz despidió el año de Argentinos Juniors con críticas a la dirigencia, mientras San Jose Earthquakes reclama su regreso a la MLS.
Hernán López Muñoz se despidió del año futbolístico de Argentinos Juniors con un mensaje durísimo contra la dirigencia que preside Cristian Malaspina. El sobrino nieto de Diego Armando Maradona, hincha confeso del Bicho, habló de deudas y promesas incumplidas en plena crisis económica del club. Todo indica que dejará La Paternal, y su nombre suena en Boca como posible refuerzo para la próxima temporada.
El mensaje de Hernán López Muñoz en Instagram
"Bueno, se terminó el año futbolístico para nosotros. Primero que nada, agradecerle a este plantel que se bancó todas en contra, que no lo ayudaron nunca y que siempre pusimos al grupo por delante de todo. Pudimos llegar a estar peleando hasta el último momento con poco y nada, con muchas falencias, con deudas y con promesas incumplidas", escribió en su cuenta.
Y siguió: "Gracias al cuerpo técnico y al staff que, como dije antes, a pesar de todo, siempre tiraron para adelante y quisieron lo mejor para el equipo y para el grupo. Y a la gente, agradecerles también por el aguante. Es entendible el enojo, es el mismo enojo que tenemos nosotros. Pero bueno, esperemos que todo lo que venga adelante sea para mejor y por el bien de la institución. Abrazo grande y que terminen bien el año".
El mensaje llegó después de la eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura 2026, por el 2-1 ante Independiente en La Paternal. Además, se suma a las críticas a la dirigencia que hizo Francisco Álvarez, otro futbolista del plantel, que suena en River.
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Según el periodista Germán García Grova, San Jose Earthquakes asegura que no recibió ni un pago por el 100% del pase que Argentinos le compró este año. Por eso, la franquicia que dirige Bruce Arena pide que el volante vuelva al plantel a partir de enero de 2027, para la temporada de transición de la MLS antes del cambio a un calendario de verano a primavera, como el de las grandes ligas europeas.
Pagar para vender: la alternativa de Argentinos Juniors
Para evitar que López Muñoz regrese a Estados Unidos y poder venderlo, el Bicho primero tiene que saldar la deuda con la franquicia, porque hoy ni siquiera es dueño legal de su pase. Ese pago también sería un paso clave para levantar la inhibición de la FIFA, que lo deja sin poder incorporar en los próximos tres mercados de pases. En una institución en crisis, el volante aparece como uno de los activos principales para conseguir fondos.
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