Según el periodista Germán García Grova, San Jose Earthquakes asegura que no recibió ni un pago por el 100% del pase que Argentinos le compró este año. Por eso, la franquicia que dirige Bruce Arena pide que el volante vuelva al plantel a partir de enero de 2027, para la temporada de transición de la MLS antes del cambio a un calendario de verano a primavera, como el de las grandes ligas europeas.

Pagar para vender: la alternativa de Argentinos Juniors

Para evitar que López Muñoz regrese a Estados Unidos y poder venderlo, el Bicho primero tiene que saldar la deuda con la franquicia, porque hoy ni siquiera es dueño legal de su pase. Ese pago también sería un paso clave para levantar la inhibición de la FIFA, que lo deja sin poder incorporar en los próximos tres mercados de pases. En una institución en crisis, el volante aparece como uno de los activos principales para conseguir fondos.