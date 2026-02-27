El efusivo festejo de Nicolás Russo y Chiqui Tapia tras la consagración de Lanús en Brasil
El presidente de la AFA acompañó al Granate en estadio Maracaná y celebró junto a su par del club tras la obtención de la Recopa Sudamericana ante Flamengo.
La histórica conquista de Lanús en el estadio Maracaná dejó múltiples escenas imborrables, pero una de las más resonantes fue el efusivo abrazo entre Claudio Tapia y Nicolás Russo apenas consumada la victoria frente a Flamengo por la Recopa Sudamericana 2026. En medio de la euforia, rodeados por dirigentes de la Conmebol y jugadores todavía empapados por la lluvia, ambos se fundieron en un saludo que rápidamente se viralizó.
La definición fue dramática y quedará grabada en la memoria granate. El equipo conducido por Mauricio Pellegrino logró revertir la serie y selló la consagración en el suplementario, con el cabezazo de José Canale y la corrida decisiva de Dylan Aquino como puntos culminantes. En ese contexto cargado de emoción, Tapia -quien había viajado especialmente tras obtener autorización judicial- estuvo presente en la premiación y acompañó a la delegación argentina en territorio brasileño.
El titular de la AFA utilizó sus redes sociales para destacar la hazaña deportiva. “¡Heroico lo del Club Lanús! De pie y aplausos para este equipo de guerreros que, con mucha garra, corazón y personalidad, sacó adelante un partido durísimo, hizo historia y gritó CAMPEÓN en el Maracaná”, publicó junto a imágenes de los festejos.
Más tarde, amplió su reconocimiento: “Al plantel, a Mauricio Pellegrino y su cuerpo técnico, a Nicolás Russo, a Hernán Arboleya, a la CD y a todo el Pueblo Granate, felicitaciones por un nuevo título internacional. Más que merecida la consagración en la Conmebol Recopa 2026. ¡Salud y a disfrutar!”.
Por su parte, Russo también compartió su emoción con un mensaje contundente: “¡Lanús hace historia otra vez! ¡Campeones de la REcopa Sudamericana 2026!”. Y profundizó: “El 26 de febrero de 2026 quedará grabado para siempre en la memoria del pueblo Granate. No fue una noche más: fue la confirmación de que este club está hecho de convicción, trabajo y una identidad que no se negocia. Una vez más, Argentina se tiñó de Granate y toda Sudamérica miró a un barrio al sur del conurbano bonaerense: el barrio de Lanús”.
La consagración no solo tuvo impacto simbólico. El club se aseguró un premio de 1.8 millones de dólares, cifra que fortalece su estructura deportiva y financiera. Sin embargo, más allá del dinero, la imagen del abrazo entre Tapia y Russo sintetizó una noche en la que Lanús volvió a escribir una página dorada en su historia internacional.
