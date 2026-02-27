El efusivo festejo de Nicolás Russo y Chiqui Tapia tras la consagración de Lanús en Brasil

nicolas russo chiqui tapia 1

Por su parte, Russo también compartió su emoción con un mensaje contundente: “¡Lanús hace historia otra vez! ¡Campeones de la REcopa Sudamericana 2026!”. Y profundizó: “El 26 de febrero de 2026 quedará grabado para siempre en la memoria del pueblo Granate. No fue una noche más: fue la confirmación de que este club está hecho de convicción, trabajo y una identidad que no se negocia. Una vez más, Argentina se tiñó de Granate y toda Sudamérica miró a un barrio al sur del conurbano bonaerense: el barrio de Lanús”.