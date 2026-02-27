Ailín "Fiona" Pérez pelea este sábado en UFC México: horario y cómo verla en vivo

ailin fiona perez

Cómo ver la pelea de Ailín Pérez en vivo

En Latinoamérica, el evento podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Paramount+, que posee los derechos de transmisión regional, y también mediante el servicio UFC Fight Pass. Para “Fiona”, la cita en México no es una más: es la oportunidad de confirmar que su nombre ya pertenece a la elite y que el sueño del título está cada vez más cerca.

Embed 136 lbs para la argentina @AiluPerezUFC #UFCMexico | Sáb 28 de febrero | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/FrQwcyJ8Gh — UFC Español (@UFCEspanol) February 27, 2026