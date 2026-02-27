Ailín "Fiona" Pérez pelea este sábado en UFC México: horario y cómo verla en vivo
La argentina afronta un duelo clave ante la estadounidense Macy Chiasson en el UFC Fight Night 268. Busca extender su racha y consolidarse como aspirante al título.
La cartelera del UFC Fight Night 268 tendrá acento argentino. Ailín "Fiona" Pérez será una de las protagonistas de las preliminares este sábado 28 de febrero en Ciudad de México, donde enfrentará a la estadounidense Macy Chiasson en un combate determinante para el futuro de la división gallo. Ailín Pérez
Ubicada séptima en el ranking mundial, la bonaerense de 29 años atraviesa el mejor momento de su carrera. Invicta en la organización y con cinco victorias consecutivas, construyó un perfil competitivo que combina agresividad, potencia en los intercambios y un sólido dominio en el grappling. Una nueva victoria no solo extendería su racha, sino que la dejaría a un paso de convertirse en contendiente directa al cinturón que hoy ostenta Kayla Harrison.
En su recorrido dentro del octágono superó a nombres como Ashlee Evans-Smith, Lucie Pudilova, Joselyne Edwards, Karol Rosa y Darya Zheleznyakova, mostrando evolución en cada presentación. Su estilo frontal y su capacidad para imponer condiciones la convirtieron en una de las peleadoras más atractivas de la categoría.
Del otro lado estará Chiasson, octava en el escalafón y exganadora del reality The Ultimate Fighter. Si bien posee experiencia y recorrido, llega con altibajos: en 2025 no logró triunfos y viene de dos caídas por decisión unánime frente a Ketlen Vieira y Yana Santos. Para ambas, el cruce representa una bisagra.
A qué hora pelea Ailín Pérez en UFC México 2026
La pelea de Pérez está programada dentro de las preliminares, por lo que se estima que subirá al octágono entre las 20:40 y las 21:10 (hora argentina), dependiendo de la duración de los combates previos.
Cómo ver la pelea de Ailín Pérez en vivo
En Latinoamérica, el evento podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Paramount+, que posee los derechos de transmisión regional, y también mediante el servicio UFC Fight Pass. Para “Fiona”, la cita en México no es una más: es la oportunidad de confirmar que su nombre ya pertenece a la elite y que el sueño del título está cada vez más cerca.
