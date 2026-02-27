Cuánta plata embolsó Lanús tras vencer a Flamengo en la final de la Recopa Sudamericana 2026

lanus flamengo canale gol

Si se repasa el recorrido internacional reciente, los números explican la magnitud del crecimiento. Solo por disputar la fase de grupos de la Sudamericana 2025, Lanús había asegurado 900 mil dólares, a lo que sumó 345 mil por sus tres victorias. Luego acumuló 600 mil por octavos, 700 mil por semifinales y 800 mil por avanzar a la final. El premio mayor llegó con el título: 6,5 millones de dólares, cerrando una participación que totalizó más de 10 millones.