Cuánta plata embolsó Lanús tras vencer a Flamengo en la final de la Recopa Sudamericana 2026
El Granate celebró en el Maracaná su primer título en este formato y, además, sumó una cifra importante que fortalece su proyecto deportivo.
La consagración de Lanús en el mítico estadio Maracaná no solo representó un logro histórico desde lo deportivo. El triunfo 3-2 tras 120 minutos frente a Flamengo, que selló un 4-2 en el global por la Recopa Sudamericana 2026, también tuvo un fuerte impacto económico para las arcas del club del sur bonaerense.
Después de haber ganado 1-0 en la ida, el equipo argentino resistió en Brasil, forzó el suplementario tras caer 2-1 en los 90 minutos reglamentarios y terminó dando el golpe definitivo en tiempo extra. Esa remontada no solo le permitió levantar el trofeo por primera vez -en 2014 había perdido esta misma competencia ante Atlético Mineiro- sino que además le aseguró un ingreso millonario.
Lanús ganó una fortuna por la hazaña ante Flamengo en la Recopa Sudamericana
Por haberse quedado con el título, Lanús recibió 1,8 millones de dólares otorgados por la CONMEBOL. La cifra prácticamente duplica lo que percibió el subcampeón, ya que el conjunto brasileño embolsó 900 mil dólares. Para el Granate, este monto se suma a lo ya acumulado en su conquista de la Copa Sudamericana 2025, consolidando un ciclo que combinó gloria deportiva con solidez financiera.
El gol decisivo que abrió la puerta a este premio tuvo nombre propio: José Canale. Su aparición en el momento justo inclinó la balanza en una final de altísima tensión y terminó asegurando un ingreso clave. La imagen de su festejo en Río quedó asociada no solo a la épica deportiva, sino también al impacto económico que implica ganar este tipo de competencias.
Si se repasa el recorrido internacional reciente, los números explican la magnitud del crecimiento. Solo por disputar la fase de grupos de la Sudamericana 2025, Lanús había asegurado 900 mil dólares, a lo que sumó 345 mil por sus tres victorias. Luego acumuló 600 mil por octavos, 700 mil por semifinales y 800 mil por avanzar a la final. El premio mayor llegó con el título: 6,5 millones de dólares, cerrando una participación que totalizó más de 10 millones.
La Recopa, entonces, no fue un hecho aislado, sino la continuidad de un proceso exitoso que fortaleció tanto el prestigio como las finanzas del club.
