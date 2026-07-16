El pedido de Cuti Romero a Messi tras el pase a la final del Mundial 2026: "Si la ganamos..."

Messi fue clave para ganarle a Inglaterra y Cuti Romero se lo dejó en claro

La semifinal frente a Inglaterra volvió a demostrar su importancia. Cuando el equipo necesitaba reaccionar después del gol de Anthony Gordon, el rosarino asumió la responsabilidad y participó directamente en la remontada. Primero ejecutó el córner que terminó en el potente remate de Enzo Fernández para el empate y, ya en tiempo de descuento, desbordó por la derecha para enviar el centro que Lautaro Martínez convirtió en el definitivo 2-1.

Su actuación fue determinante para que Argentina alcanzara una nueva final mundialista y alimentara la ilusión de conquistar la cuarta estrella. Las palabras del zaguero cordobés también dejaron al descubierto el excelente clima que reina dentro del plantel. Desde la llegada de Lionel Scaloni, la convivencia entre los futbolistas se transformó en uno de los pilares del proyecto y esa cercanía suele reflejarse tanto en los entrenamientos como en las celebraciones posteriores a cada partido.

El Cuti es uno de los referentes defensivos del seleccionado y mantiene una relación muy cercana con Messi, al igual que el resto de una generación que logró conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Ahora, todos los esfuerzos están concentrados en el último objetivo del campeonato.