El pedido de Cuti Romero a Messi tras el pase a la final del Mundial 2026: "Si la ganamos..."
La euforia por el triunfo frente a Inglaterra dejó una escena que reflejó el deseo de todo el plantel argentino. El zaguero central le hizo un pedido especial al capitán.
La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo desató una enorme celebración entre los jugadores, sino que también dejó momentos que reflejaron la unión y el cariño que existe dentro del plantel. En medio de la euforia por la histórica remontada frente a Inglaterra, Cristian Romero protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral por el mensaje que le dedicó a Lionel Messi.
Mientras los futbolistas festejaban la victoria conseguida en Atlanta y comenzaban a disfrutar del pasaje al encuentro decisivo frente a España, el defensor del Tottenham aprovechó la presencia del capitán para expresarle un deseo que, seguramente, comparten millones de argentinos.
"¡Si la ganamos, te quedás un par de años más!", le dijo el Cuti a Messi, entre sonrisas y abrazos, en una frase que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y que fue celebrada por los hinchas. El mensaje tuvo un fuerte contenido simbólico. Aunque continúa siendo el gran referente futbolístico de la Selección y mantiene un nivel extraordinario, desde hace tiempo su futuro en el equipo nacional genera expectativas.
Por eso, las palabras de Romero reflejaron el deseo del grupo de seguir compartiendo cancha con el capitán, cuya influencia va mucho más allá de su producción dentro del terreno de juego. Además de ser determinante con su talento, Messi continúa siendo el principal líder de un plantel que atraviesa uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.
Messi fue clave para ganarle a Inglaterra y Cuti Romero se lo dejó en claro
La semifinal frente a Inglaterra volvió a demostrar su importancia. Cuando el equipo necesitaba reaccionar después del gol de Anthony Gordon, el rosarino asumió la responsabilidad y participó directamente en la remontada. Primero ejecutó el córner que terminó en el potente remate de Enzo Fernández para el empate y, ya en tiempo de descuento, desbordó por la derecha para enviar el centro que Lautaro Martínez convirtió en el definitivo 2-1.
Su actuación fue determinante para que Argentina alcanzara una nueva final mundialista y alimentara la ilusión de conquistar la cuarta estrella. Las palabras del zaguero cordobés también dejaron al descubierto el excelente clima que reina dentro del plantel. Desde la llegada de Lionel Scaloni, la convivencia entre los futbolistas se transformó en uno de los pilares del proyecto y esa cercanía suele reflejarse tanto en los entrenamientos como en las celebraciones posteriores a cada partido.
El Cuti es uno de los referentes defensivos del seleccionado y mantiene una relación muy cercana con Messi, al igual que el resto de una generación que logró conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Ahora, todos los esfuerzos están concentrados en el último objetivo del campeonato.
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