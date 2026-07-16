El relato inglés que reflejó la desesperación por la remontada argentina: "Estamos en problemas"
La transmisión británica captó en tiempo real el impacto de los dos goles con los que la Selección dio vuelta la semifinal frente a Inglaterra.
La histórica remontada de la Selección Argentina frente a Inglaterra no solo quedó grabada en la memoria de los hinchas albicelestes. Del otro lado también hubo una transmisión que reflejó a la perfección cómo se vivieron los minutos finales desde la óptica británica. El relato de la televisión inglesa durante los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez se viralizó rápidamente en las redes sociales y mostró el desconcierto que provocó la reacción del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Después de que Anthony Gordon adelantara a Inglaterra en el segundo tiempo, los británicos comenzaban a ilusionarse con disputar una nueva final del mundo. Sin embargo, Argentina volvió a demostrar la capacidad de respuesta que caracterizó toda su campaña y terminó revirtiendo el marcador en los últimos minutos del encuentro.
El primer golpe llegó a los 85 minutos. Tras un córner corto ejecutado por Lionel Messi, Fernández apareció en la puerta del área y sacó un potente remate cruzado que dejó sin posibilidades a Jordan Pickford. La reacción inicial del relator británico fue una mezcla de sorpresa y preocupación. "Oh, este sí dio en el blanco", exclamó apenas la pelota ingresó junto al poste, destacando que el mediocampista argentino había encontrado finalmente la precisión desde media distancia.
Así relataron en Inglaterra la derrota ante Argentina en el Mundial 2026
Inmediatamente después, tanto el relator como el comentarista comenzaron a analizar una posible posición adelantada de Messi en el inicio de la jugada. "¿Esto va a ser fuera de juego? Es fuera de juego de Messi cuando recibe eso otra vez. Es una decisión importante. El disparo es impresionante. El remate es increíble, pero me pregunto si Messi estaba en fuera de juego", comentaron mientras aguardaban la revisión del VAR.
Tras algunos segundos de incertidumbre, la tecnología confirmó que no existía ninguna infracción y el empate quedó definitivamente convalidado. Pero el momento de mayor impacto para la transmisión inglesa llegó ya en tiempo de descuento. A los 92 minutos, Messi volvió a desequilibrar por la banda derecha y lanzó un centro preciso hacia el segundo palo. Allí apareció Lautaro Martínez, que conectó un cabezazo potente para decretar el 2-1 definitivo y clasificar a la Selección a una nueva final del mundo.
La reacción del relator resumió inmediatamente la sensación que recorría a todo el público inglés. "Quizás con este gol de Lautaro Martínez, Inglaterra esté quedando afuera de la final del Mundial. Fue centro tras centro y este terminó en el fondo de la red", expresó mientras observaba la repetición del tanto.
Luego llegó la frase que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y se convirtió en uno de los videos más compartidos por los hinchas argentinos. "Inglaterra está en problemas", dijo con evidente resignación al comprobar que el conjunto europeo ya no tenía margen para reaccionar.
El comentarista también hizo una rápida autocrítica sobre lo ocurrido en los minutos decisivos del encuentro. "Inglaterra no pudo frenar los centros y no pudieron marcar al hombre de área", analizó, antes de completar: "No se lo puede parar", en referencia al delantero argentino.
El video comenzó a difundirse masivamente apenas terminó el partido y generó miles de comentarios. Muchos usuarios destacaron el tono respetuoso del relato pese al duro golpe deportivo, mientras otros ironizaron con el cambio de ánimo que experimentó la transmisión a medida que Argentina daba vuelta el marcador.
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