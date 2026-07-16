El relato inglés que reflejó la desesperación por la remontada argentina: "Estamos en problemas"

La reacción del relator resumió inmediatamente la sensación que recorría a todo el público inglés. "Quizás con este gol de Lautaro Martínez, Inglaterra esté quedando afuera de la final del Mundial. Fue centro tras centro y este terminó en el fondo de la red", expresó mientras observaba la repetición del tanto.

Luego llegó la frase que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales y se convirtió en uno de los videos más compartidos por los hinchas argentinos. "Inglaterra está en problemas", dijo con evidente resignación al comprobar que el conjunto europeo ya no tenía margen para reaccionar.

El comentarista también hizo una rápida autocrítica sobre lo ocurrido en los minutos decisivos del encuentro. "Inglaterra no pudo frenar los centros y no pudieron marcar al hombre de área", analizó, antes de completar: "No se lo puede parar", en referencia al delantero argentino.

El video comenzó a difundirse masivamente apenas terminó el partido y generó miles de comentarios. Muchos usuarios destacaron el tono respetuoso del relato pese al duro golpe deportivo, mientras otros ironizaron con el cambio de ánimo que experimentó la transmisión a medida que Argentina daba vuelta el marcador.