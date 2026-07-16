La guapeada de Montiel a Bellingham que encendió las redes en la semifinal del Mundial 2026

La guapeada frente a Bellingham terminó representando una de las cualidades que mejor identifican al ex River cuando viste la camiseta de la Selección: intensidad, personalidad y determinación para competir en los momentos de mayor exigencia.

¿Qué dijo Gonzalo Montiel después de la semifinal contra Inglaterra?

Después del encuentro, el propio lateral reconoció la dificultad que tuvo la semifinal y la carga emocional que implicó vivir parte del partido desde el banco de suplentes. "Fue muy picante. En el banco se sufre un poco más, pero por suerte pudimos ganar", expresó Montiel tras la clasificación.

El defensor también destacó la felicidad que significó alcanzar una nueva final mundialista junto al grupo que conduce Lionel Scaloni. "Es algo increíble. Uno siempre sueña con jugar estos partidos. Ganar y llegar a la final es algo único. Este equipo siempre viene demostrando cosas buenas. Estoy contento con el grupo", afirmó.