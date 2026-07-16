La guapeada de Montiel a Bellingham que encendió las redes en la semifinal del Mundial 2026
El lateral de River ingresó en el complemento y fue protagonista de una de las acciones más comentadas del triunfo argentino frente a Inglaterra.
Aunque comenzó el partido en el banco de suplentes, Gonzalo Montiel terminó siendo uno de los futbolistas más destacados de la Selección Argentina en la histórica victoria frente a Inglaterra. Su ingreso durante el segundo tiempo fortaleció el sector derecho del equipo y dejó una jugada que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más compartidas de la semifinal del Mundial 2026.
El lateral reemplazó a Nahuel Molina cuando el encuentro todavía estaba abierto y la Albiceleste buscaba la reacción tras quedar en desventaja. Desde sus primeros minutos mostró la intensidad que caracteriza su juego, aportando firmeza defensiva y convirtiéndose en una alternativa permanente para la salida del equipo por la banda derecha.
Su momento más recordado llegó durante un cruce con Jude Bellingham, una de las principales figuras del seleccionado inglés. En una disputa sobre el lateral, Montiel acompañó al mediocampista hasta llevarlo prácticamente fuera del campo de juego, recuperó la posesión con determinación y luego lo miró fijamente, en un gesto de personalidad que fue interpretado por los hinchas como una auténtica muestra de carácter.
La secuencia fue registrada por las cámaras de televisión y, en pocos minutos, comenzó a multiplicarse en las redes sociales. El video recorrió distintas plataformas y fue uno de los momentos más comentados por los simpatizantes argentinos, que destacaron la actitud del defensor en un partido cargado de tensión.
Más allá de la acción puntual, el ingreso de Montiel resultó muy importante para el funcionamiento colectivo. Se mostró siempre disponible para asociarse con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en ataque, colaboró en la recuperación de la pelota y aportó seguridad cuando Inglaterra intentó progresar por ese sector del campo.
La guapeada frente a Bellingham terminó representando una de las cualidades que mejor identifican al ex River cuando viste la camiseta de la Selección: intensidad, personalidad y determinación para competir en los momentos de mayor exigencia.
¿Qué dijo Gonzalo Montiel después de la semifinal contra Inglaterra?
Después del encuentro, el propio lateral reconoció la dificultad que tuvo la semifinal y la carga emocional que implicó vivir parte del partido desde el banco de suplentes. "Fue muy picante. En el banco se sufre un poco más, pero por suerte pudimos ganar", expresó Montiel tras la clasificación.
El defensor también destacó la felicidad que significó alcanzar una nueva final mundialista junto al grupo que conduce Lionel Scaloni. "Es algo increíble. Uno siempre sueña con jugar estos partidos. Ganar y llegar a la final es algo único. Este equipo siempre viene demostrando cosas buenas. Estoy contento con el grupo", afirmó.
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