De reversa: el curioso bautismo de Franco Colapinto con la Flecha de Plata en Buenos Aires
En la previa de su gran exhibición por la Avenida del Libertador, el piloto argentino sorprendió a todos al probar el mítico Mercedes W196 de Juan Manuel Fangio.
La mañana del domingo 26 de abril en Palermo comenzó con una imagen que pocos esperaban y que rápidamente encendió las redes sociales. Franco Colapinto llegó temprano al trazado callejero para el ansiado "Road Show Buenos Aires 2026" y, antes de subirse al potente Lotus E20 de la era moderna, tuvo su primer encuentro cara a cara con la "Flecha de Plata", el legendario auto con el que Juan Manuel Fangio conquistó el mundo.
Sin embargo, el joven piloto de Pilar protagonizó un momento descontracturado y particular al mando del histórico Mercedes: ante la mirada de los mecánicos y los primeros fanáticos que se acercaron a las vallas, Colapinto decidió realizar sus primeras maniobras de prueba circulando en reversa. El gesto, cargado de la frescura que lo caracteriza, sirvió para romper el hielo en una jornada cargada de presión y expectativa histórica.
De reversa: el curioso bautismo de Franco Colapinto con la Flecha de Plata en Buenos Aires
La Fan Zone y el rugido de los motores en el Road Show de Franco Colapinto
Mientras el piloto realizaba estas pruebas preliminares, el Fan Zone ubicado en la zona de Avenida del Libertador y Sarmiento comenzó a recibir a una multitud. Los asistentes ya disfrutan de una experiencia completa que combina la mística del automovilismo con una propuesta gastronómica de primer nivel. El evento cuenta con el respaldo de Mercado Libre como main sponsor y la presencia de marcas destacadas como:
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Mamuschka y Guapaletas para los momentos dulces.
The Food Truck Store, Ácido y Ajo Negro con opciones de comida urbana.
Café Registrado para acompañar la fresca mañana porteña.
Cabe destacar que la oferta curada por Salt incluye opciones aptas para celíacos, veganos y vegetarianos, asegurando que todos los presentes puedan disfrutar de la jornada. Con la Flecha de Plata ya probada y el Lotus E20 listo en los boxes, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para ver a Colapinto acelerar a fondo tras catorce años de ausencia de la Fórmula 1 en las calles porteñas.
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