De reversa: el curioso bautismo de Franco Colapinto con la Flecha de Plata en Buenos Aires

La mañana del domingo 26 de abril en Palermo comenzó con una imagen que pocos esperaban y que rápidamente encendió las redes sociales. Franco Colapinto llegó temprano al trazado callejero para el ansiado "Road Show Buenos Aires 2026" y, antes de subirse al potente Lotus E20 de la era moderna, tuvo su primer encuentro cara a cara con la "Flecha de Plata", el legendario auto con el que Juan Manuel Fangio conquistó el mundo.