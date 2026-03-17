El emotivo adiós a Marcelo Araujo en Chacarita: qué figuras del periodismo deportivo estuvieron presentes
Marcelo Araujo fue despedido en Chacarita por familiares, amigos y colegas. El histórico relator murió a los 78 años tras un delicado estado de salud.
La muerte de Marcelo Araujo generó una profunda conmoción en el ambiente del fútbol argentino. El reconocido relator falleció durante la madrugada del lunes, luego de haber permanecido internado en el Hospital Italiano en un estado de salud muy vulnerable.
Este martes, familiares, amigos y colegas se reunieron en la puerta del crematorio del cementerio de Chacarita para darle el último adiós en un clima de recogimiento y emoción. Entre los presentes estuvieron figuras destacadas del periodismo y del entorno futbolero, como Tití Fernández, Alejandro Apo, Martín Liberman y Marcelo Benedetto, además de Claudia Villafañe.
El emotivo adiós a Marcelo Araujo en Chacarita
Durante la despedida, los asistentes realizaron una ronda en homenaje al relator, y Tití Fernández, uno de sus compañeros históricos en las transmisiones, le dedicó unas palabras cargadas de emoción. El encuentro reflejó el respeto y el cariño que Araujo supo construir a lo largo de su extensa trayectoria en los medios, donde se convirtió en una voz emblemática del fútbol argentino.
El delicado estado de salud de Marcelo Araujo
Según contó el periodista Elio Rossi, cercano al relator, Araujo atravesaba hace ya un tiempo prolongado un cuadro de salud muy frágil que afectaba tanto lo neurológico como lo motriz. Sus problemas comenzaron a agravarse durante la pandemia y se profundizaron en los últimos años, hasta derivar en su fallecimiento que sorprendió en nuestro país.
El legado de Marcelo Araujo perdura en la memoria del fútbol argentino, donde dejó una huella imborrable con su estilo y su voz en relatos que marcaron época. Por esta razón, muchas personas del ambiente lo despidieron de manera presencial pero también el reconocimiento se hizo extensivo en las redes sociales que se llenaron de elogios y el mejor recuerdo posible para una persona que marcó un antes y un después en la profesión.
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