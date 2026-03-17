El emotivo adiós a Marcelo Araujo en Chacarita: qué figuras del periodismo deportivo estuvieron presentes

El legado de Marcelo Araujo perdura en la memoria del fútbol argentino, donde dejó una huella imborrable con su estilo y su voz en relatos que marcaron época. Por esta razón, muchas personas del ambiente lo despidieron de manera presencial pero también el reconocimiento se hizo extensivo en las redes sociales que se llenaron de elogios y el mejor recuerdo posible para una persona que marcó un antes y un después en la profesión.