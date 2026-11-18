El emotivo homenaje de los jugadores de la Selección a Walter Samuel que hizo llorar a Scaloni
Después de la goleada ante Costa Rica, los futbolistas le rindieron homenaje al histórico ayudante de Lionel Scaloni, que dejará el cuerpo técnico a fin de año.
La Selección Argentina protagonizó un momento cargado de emoción después de la victoria por 7-0 ante Costa Rica. En el vestuario, el plantel le realizó un reconocimiento especial a Walter Samuel, quien dejará de formar parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni cuando finalice su contrato a fin de año.
El exdefensor recibió una ovación de todos los futbolistas, que comenzaron a cantar: "Olé, olé, olé, olé. Walter, Walter". Además, le entregaron una plaqueta y una camiseta con el número 13 y la inscripción "El Muro", el apodo que lo acompañó durante su carrera.
Visiblemente emocionado, Samuel tomó la palabra para agradecer el reconocimiento y recordar los años compartidos con el grupo. "Ya lo dije antes, muchachos. Gracias, de verdad, por la disponibilidad. Ahora estoy más tranquilo, fueron años espectaculares", comenzó. Luego, hizo una mención especial a las personas que lo acompañaron durante esta etapa: "Mi familia me acompañó. Quiero mandarles un fuerte abrazo y no quiero emocionarme".
También agradeció a quienes hicieron posible su llegada al seleccionado: "Muchas gracias a Leo (Scaloni), que me dio la oportunidad, al Chiqui Tapia, a todo el cuerpo técnico...". Y dejó una de las frases más emotivas de la despedida: "Fueron mi segunda familia aquí y ustedes, muchachos, como les dije: si llego a ser algo en el fútbol va a ser gracias a toda esta gente".
La emoción de Lionel Scaloni y el legado de Walter Samuel
Mientras el exdefensor hablaba, el pujatense lo escuchaba desde atrás visiblemente emocionado, incluso con lágrimas en los ojos. Una vez finalizadas las palabras, los integrantes del plantel volvieron a aplaudirlo y se reunieron para tomarse una fotografía junto a él.
Samuel fue una pieza importante del cuerpo técnico que condujo a la Argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022, las Copas América y la Finalissima. Su salida marca el final de una etapa junto a un grupo con el que construyó una de las páginas más importantes de la historia reciente del seleccionado.
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