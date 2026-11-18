También agradeció a quienes hicieron posible su llegada al seleccionado: "Muchas gracias a Leo (Scaloni), que me dio la oportunidad, al Chiqui Tapia, a todo el cuerpo técnico...". Y dejó una de las frases más emotivas de la despedida: "Fueron mi segunda familia aquí y ustedes, muchachos, como les dije: si llego a ser algo en el fútbol va a ser gracias a toda esta gente".