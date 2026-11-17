Visiblemente conmovido por la partida de quien no solo fue su mano derecha sino también un confidente incondicional, Scaloni le dedicó un mensaje cargado de afecto y gratitud: "Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo. Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón".

Ante el vacío que dejará la partida de Walter Samuel, el entrenador de Pujato despejó las dudas sobre un posible reemplazo inmediato y apostará a la lealtad interna: el grupo se reestructurará con los laderos que quedan —Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Matías Manna y Luis Martín— y no habrá incorporaciones externas por el momento.

Así, la "Scaloneta" despide a su estratega silencioso, cerrando un ciclo dorado y abriendo la puerta a una nueva era de misterios y desafíos.