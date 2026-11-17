La nueva salida que sacude a la Selección Argentina: una figura se despide este martes ante Costa Rica
El amistoso de este martes por la noche en Córdoba será el último partido para uno de los integrantes del cuerpo técnico campeón del mundo.
El misterio llegó a su fin en la antesala del último compromiso del año. Un histórico e invaluable ladero del ciclo más exitoso de la Selección Argentina se despedirá este martes, tras el amistoso frente a Costa Rica en Córdoba, para dar un giro total en su carrera profesional.
La noticia, confirmada por el propio Lionel Scaloni en la previa, abre un interrogante inmenso sobre cómo se reestructurará la mesa chica de la "Albiceleste" de cara al futuro.
Detrás de la salida se esconde una decisión personal largamente meditada por uno de los laderos más fieles del cuerpo técnico. Sin hacer ruido mediático, el protagonista optó por dar un paso al costado y cumplir su anhelo más postergado: largarse solo al ruedo como director técnico principal.
"En principio, como ya nos había adelantado, va a empezar su carrera solo", reveló el DT campeón del mundo al blanquear la partida.
El adiós del ladero silencioso y el rompecabezas de la Selección Argentina
La baja representa un verdadero sismo interno para el cuerpo técnico. No se trata de un ayudante más: el protagonista silencioso que hoy se aleja fue la mente maestra detrás de la solidez defensiva y el especialista indiscutido en la pelota parada, una de las armas secretas que pavimentó el camino hacia la gloria en la Copa América 2021, la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y la defensa del título continental en 2024.
Visiblemente conmovido por la partida de quien no solo fue su mano derecha sino también un confidente incondicional, Scaloni le dedicó un mensaje cargado de afecto y gratitud: "Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo. Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón".
Ante el vacío que dejará la partida de Walter Samuel, el entrenador de Pujato despejó las dudas sobre un posible reemplazo inmediato y apostará a la lealtad interna: el grupo se reestructurará con los laderos que quedan —Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli, Matías Manna y Luis Martín— y no habrá incorporaciones externas por el momento.
Así, la "Scaloneta" despide a su estratega silencioso, cerrando un ciclo dorado y abriendo la puerta a una nueva era de misterios y desafíos.
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