Quién ocupará el lugar de Walter Samuel en el cuerpo técnico: la respuesta de Lionel Scaloni

La decisión no sorprendió. En la fecha FIFA anterior, la de los amistosos con Bolivia, Burkina Faso y Benín, en la que se retiró Lionel Messi, Scaloni ya había dicho que Samuel tenía derecho a tomar su decisión. En ese momento también recordó un gesto del Cabezón: tuvo una oferta del Inter para trabajar con Cristian Chivu, pero eligió quedarse en la Selección hasta el Mundial 2026.

Los títulos de Walter Samuel en la Selección argentina

Samuel estuvo ocho años en el cuerpo técnico. En ese período ganó:

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial de Qatar 2022

Copa América 2024

También estuvo en el tercer puesto de la Copa América 2019 y en el subcampeonato del Mundial 2026. Con su salida, la Selección también pierde a otro histórico del ciclo, en un recambio que incluye los retiros de Messi y Nicolás Otamendi.

Así quedará conformado el cuerpo técnico de la Selección Argentina