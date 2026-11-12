MinutoUno

Quién ocupará el lugar de Walter Samuel en el cuerpo técnico: la respuesta de Lionel Scaloni

Deportes

Lionel Scaloni confirmó que Walter Samuel deja el cuerpo técnico de la Selección después de los amistosos de noviembre y que, por ahora, no sumará a nadie.

Quién ocupará el lugar de Walter Samuel en el cuerpo técnico: la respuesta de Lionel Scaloni

Walter Samuel deja el cuerpo técnico de la Selección Argentina. Lo confirmó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa en Ezeiza, la misma en la que se anunció su renovación. El exdefensor va a empezar su carrera como entrenador principal. Sobre quién lo reemplaza, el DT fue claro: por ahora no va a llegar nadie.

Samuel va a estar en los dos amistosos de noviembre, contra Uruguay el 13 en la Bombonera y contra Costa Rica el 17 en el Kempes. Después se termina su etapa en el equipo.

Quién ocupará el lugar de Walter Samuel en el cuerpo técnico de Scaloni: la respuesta del DT

Scaloni explicó que la idea es seguir con el mismo grupo de colaboradores. “Nos quedamos como estamos”, resumió. Igual, dejó una puerta abierta: más adelante podría sumarse alguien de los juveniles de la AFA, pero no ahora. Sobre la salida de su ayudante, el DT dijo que es justo que Samuel arranque su propio camino.

“El agradecimiento será eterno”, agregó, y remarcó que, además de colaborador, es su amigo.

IMPORTANTE: El mensaje de Scaloni para Leandro Paredes: qué le pide para volver a la Selección argentina

La decisión no sorprendió. En la fecha FIFA anterior, la de los amistosos con Bolivia, Burkina Faso y Benín, en la que se retiró Lionel Messi, Scaloni ya había dicho que Samuel tenía derecho a tomar su decisión. En ese momento también recordó un gesto del Cabezón: tuvo una oferta del Inter para trabajar con Cristian Chivu, pero eligió quedarse en la Selección hasta el Mundial 2026.

Los títulos de Walter Samuel en la Selección argentina

Samuel estuvo ocho años en el cuerpo técnico. En ese período ganó:

  • Copa América 2021
  • Finalissima 2022
  • Mundial de Qatar 2022
  • Copa América 2024

También estuvo en el tercer puesto de la Copa América 2019 y en el subcampeonato del Mundial 2026. Con su salida, la Selección también pierde a otro histórico del ciclo, en un recambio que incluye los retiros de Messi y Nicolás Otamendi.

Así quedará conformado el cuerpo técnico de la Selección Argentina

  • Director técnico: Lionel Scaloni
  • Asistente técnico: Pablo Aimar
  • Asistente técnico: Roberto Ayala
  • Entrenador de arqueros: Martín Tocalli
  • Preparador físico: Luis Martín
  • Analista: Matías Manna

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas