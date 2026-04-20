El emotivo homenaje de San Lorenzo al papa Francisco a un año de su partida
El Ciclón recibió a Vélez con una camiseta especial y una campaña en redes cargada de nostalgia. El recuerdo del "Terceto de Oro", la valija de Bergoglio y el parche que lucirán los jugadores.
A casi un año del fallecimiento de Jorge Bergoglio, el club de sus amores no quiso dejar pasar la oportunidad de rendirle tributo en su casa. Este lunes, en el Bajo Flores, los jugadores saltaron a la cancha con un detalle distintivo en su indumentaria y una serie de gestos que reforzaron el vínculo eterno entre el Sumo Pontífice y el club azulgrana que lo recordó de la mejor manera posible.
Para el encuentro ante el Fortín, San Lorenzo utilizó un parche conmemorativo en el centro de su camiseta. El diseño mostraba la silueta del Santo Padre junto a una paloma de la paz con un ramo de laurel en su pico, acompañado por las fechas que marcaban el primer aniversario de su deceso.
Es un gesto que continúa la línea de lo realizado en 2025, cuando el estadio se tiñó de blanco y amarillo con un telón gigante y tirantes con los colores del Vaticano.
El emotivo homenaje de San Lorenzo al papa Francisco a un año de su partida
La campaña institucional en redes sociales también conmovió a los fanáticos del Ciclón. A la medianoche, el club había publicado una imagen que recrea la histórica valija con la que el entonces Cardenal viajó a Roma en 2013 para el Cónclave. Dentro de la maleta, rotulada con el nombre de J.M. Bergoglio, se podría ver objetos que definen su identidad y su pasión por el club, como sus clásicos zapatos negros, un rosario, su carnet de socio y una vieja edición de la revista El Gráfico que retrata al famoso "Terceto de Oro" de 1946. La gráfica cerraba con la frase que Francisco popularizó ante cada delegación que lo visitaba en el Vaticano: "Y que gane San Lorenzo".
El video que publicó San Lorenzo antes del duelo ante Vélez por el Torneo Apertura
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