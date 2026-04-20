El emotivo homenaje de San Lorenzo al papa Francisco a un año de su partida

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La campaña institucional en redes sociales también conmovió a los fanáticos del Ciclón. A la medianoche, el club había publicado una imagen que recrea la histórica valija con la que el entonces Cardenal viajó a Roma en 2013 para el Cónclave. Dentro de la maleta, rotulada con el nombre de J.M. Bergoglio, se podría ver objetos que definen su identidad y su pasión por el club, como sus clásicos zapatos negros, un rosario, su carnet de socio y una vieja edición de la revista El Gráfico que retrata al famoso "Terceto de Oro" de 1946. La gráfica cerraba con la frase que Francisco popularizó ante cada delegación que lo visitaba en el Vaticano: "Y que gane San Lorenzo".