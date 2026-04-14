Homenaje al papa Francisco en el primer aniversario de su muerte: cuándo y dónde

basilica de lujan La Iglesia Católica argentina celebrará el próximo 21 de abril, a las 17, en la Basílica de Luján una misa en memoria del papa Francisco.

En términos estrictamente eclesiales, la misa en Luján se inscribe en el calendario litúrgico y pastoral de la Iglesia argentina como uno de los momentos más relevantes del año. La Basílica de Luján, principal centro de peregrinación del país, ha sido históricamente un espacio donde confluyen fe y política, con celebraciones que, en distintos momentos, funcionaron como instancias de articulación entre la Iglesia y el poder institucional.

La figura de Francisco amplifica esa dimensión. Durante su pontificado, Bergoglio mantuvo una relación compleja y oscilante con la dirigencia argentina, atravesada por tensiones ideológicas, diferencias políticas y, al mismo tiempo, un reconocimiento transversal a su liderazgo global. Su muerte, hace un año, reconfiguró ese vínculo y abrió una etapa de reinterpretación de su legado, tanto dentro como fuera de la Iglesia.