La revelación sobre el pase frustrado de Dibu Martínez a Juventus que engrandece su leyenda en la Selección

El mercado de pases entregó un desenlace tan inesperado como revelador para el futuro de Emiliano Martínez. Tras concretar su llegada al Chelsea y debutar como titular en la vibrante victoria por 4-3 ante Brighton, se conoció el verdadero motivo por el cual el guardameta de 33 años no terminó vistiendo la camiseta de la Juventus, en un gesto que agiganta de manera definitiva su figura en la Selección Argentina.