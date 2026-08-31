La revelación sobre el pase frustrado de Dibu Martínez a Juventus que engrandece su leyenda en la Selección
El marplatense tenía todo cerrado para ir a Italia, pero una jugada decisión física por defender la camiseta albiceleste en el Mundial tiró abajo la transferencia.
El mercado de pases entregó un desenlace tan inesperado como revelador para el futuro de Emiliano Martínez. Tras concretar su llegada al Chelsea y debutar como titular en la vibrante victoria por 4-3 ante Brighton, se conoció el verdadero motivo por el cual el guardameta de 33 años no terminó vistiendo la camiseta de la Juventus, en un gesto que agiganta de manera definitiva su figura en la Selección Argentina.
Luego de su exitoso paso por el Aston Villa, donde se despidió coronándose campeón de la Europa League, la Vecchia Signora aceleró fuertemente para contratarlo. Las negociaciones estaban sumamente avanzadas: el club italiano ofrecía siete millones de euros fijos más tres en variables, mientras que los de Birmingham pretendían diez millones limpios. La brecha era mínima y la familia del arquero ya planificaba la mudanza a Turín.
Frustrado pase a la Juventus, decisión por la Selección Argentina y debut en el Chelsea
Sin embargo, el destino de la operación dio un giro drástico a mediados de agosto debido a un imponderable físico. Durante el calentamiento de la final europea ante Friburgo, el marplatense sufrió la fractura del dedo anular de su mano derecha. Pese a la recomendación médica de pasar por el quirófano, el marplatense rechazó la cirugía para evitar una larga rehabilitación que lo marginara del debut con la Scaloneta en el Mundial.
Martínez compitió en la cita máxima con el dedo entablillado y dolores severos ante cada impacto, firmando actuaciones consagradas —como en la final frente a España— a costo de un riesgo enorme. Ante la falta de una intervención quirúrgica, la directiva de la Juventus dudó de su estado físico, desistió de su compra y terminó fichando a Guglielmo Vicario.
Aquella prioridad absoluta por la Albiceleste le cerró las puertas del fútbol italiano, pero reabrió su camino en la Premier League. El Chelsea aprovechó la oportunidad y le brindó el arco de Stamford Bridge, donde el héroe de Qatar ya comenzó a escribir una nueva etapa en su carrera, fortalecido por el respeto incondicional de todo un país.
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