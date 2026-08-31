Los mensajes del futbol argentino tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina

Como era de esperarse, los distintos clubes de nuestro país no tardaron en hacerse eco de la noticia y se sumaron a la despedida institucional. Una de las publicaciones más destacadas la protagonizó River. A través de sus canales oficiales, el club de Núñez compartió la frase "GRACIAS, CAPITÁN", acompañada por una emotiva fotografía que muestra a los hinchas millonarios en las tribunas del Estadio Monumental luciendo la emblemática camiseta número 10 de la Selección Argentina.