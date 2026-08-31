Los mensajes del futbol argentino tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina
Luego de que el astro rosarino comunicara oficialmente su final en la Selección Argentina, instituciones y fanáticos volcaron su reconocimiento inmediato en redes sociales.
El fútbol argentino y mundial atraviesa una jornada histórica teñida de absoluta tristeza. A través de un conmovedor comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, Lionel Messi confirmó la noticia que ningún hincha quería escuchar: su retiro definitivo de la Selección Argentina. El capitán y máximo referente del conjunto nacional dejó en claro que la determinación le duele profundamente en el alma, marcando así el cierre de un ciclo inolvidable con la camiseta albiceleste.
La repercusión de sus palabras fue instantánea. En cuestión de minutos, las plataformas digitales se inundaron de mensajes de agradecimiento, respeto y admiración hacia el futbolista que guio al país a lo más alto. La masa de fanáticos y la comunidad futbolera en general expresaron un cariño inconmensurable ante la partida de su gran ídolo.
Los mensajes del futbol argentino tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina
Como era de esperarse, los distintos clubes de nuestro país no tardaron en hacerse eco de la noticia y se sumaron a la despedida institucional. Una de las publicaciones más destacadas la protagonizó River. A través de sus canales oficiales, el club de Núñez compartió la frase "GRACIAS, CAPITÁN", acompañada por una emotiva fotografía que muestra a los hinchas millonarios en las tribunas del Estadio Monumental luciendo la emblemática camiseta número 10 de la Selección Argentina.
Por su parte, San Lorenzo también se sumó de manera contundente a las muestras de afecto. La institución optó por un mensaje más elaborado: "El orgullo de que seas argentino es más grande que cualquier título. Gracias por tanto, Leo. Por la gloria, el camino recorrido y tu ejemplo que nos inspira. Te amaremos eternamente".
Otro de los equipos que rápidamente se sumó a los mensajes para el capitán fue nada más y nada menos que Newell's, club que vio nacer al crack y del cuál es hincha hasta la actualidad: "Gracias, Leo", escribieron acompañado de una foto junto a la copa del mundo conseguida en Qatar 2022.
Más mensajes del fútbol argentino para Lionel Messi
El impacto del anuncio promete seguir generando reacciones en todos los rincones del mapa futbolístico. Con el correr de las horas, se espera que más instituciones, compañeros de equipo y personalidades del deporte utilicen sus redes para rendir tributo a la trayectoria del futbolista más importante de todos los tiempos. La era de Messi en el seleccionado llega a su fin, pero su legado quedará grabado para siempre en la memoria colectiva del pueblo argentino.
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