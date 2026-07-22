La desopilante versión vidente que había anticipado el bicampeonato de la Selección Argentina
Tras anticipar el bicampeonato, Kiara Ríos reapareció en las redes y explicó qué pasó con la Selección Argentina.
Tras la derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, Kiara Ríos reapareció en sus redes sociales para dar su explicación sobre el resultado. La vidente, que tiempo atrás ganó notoriedad por sus intervenciones sobre el estado de salud de Thiago Medina luego de su accidente en moto, había asegurado antes del partido que el equipo de Lionel Scaloni conseguiría el bicampeonato.
Sin embargo, la caída por 1-0 frente a España la llevó a publicar un video en el que sostuvo una polémica teoría sobre lo ocurrido en el encuentro.
"Esperé unos días para poder hacer este video. Nos robaron el Mundial 2026. Las élites no querían que la Argentina ganara esta copa. Por suerte existe la tecnología y por más que haya cosas que se quieran ocultar, no se puede", afirmó.
Luego profundizó su postura y señaló: "Estaban golpeados por lo que les pasó. En la cancha no era Argentina la que estaba jugando, estaban como perdidos y atados de pies y manos. España triunfó por arreglos y no festejó como corresponde porque no ganó, se lo otorgaron".
Para cerrar su descargo, Ríos sostuvo que su predicción inicial seguía siendo válida y volvió a apuntar contra una supuesta maniobra detrás del desenlace del torneo. "Ahora quieren implementar que este nuevo jugador español, Lamine Yamal, tiene que ser la nueva figura de acá a 20 años, o 10. La era de Messi terminó y el fútbol necesita una nueva imagen", concluyó.
Comunicado de Lionel Messi tras la final del Mundial 2026: qué dijo sobre su futuro en la Selección Argentina
Luego de la caída frente a España en el encuentro decisivo del Mundial 2026, Lionel Messi reapareció públicamente a través de sus plataformas oficiales. El astro rosarino utilizó su cuenta de Instagram para volcar sus sentimientos y realizar un balance del proceso que llevó a la Albiceleste a disputar su segunda final mundialista consecutiva.
La sentida reflexión del capitán argentino
En una publicación que rápidamente superó el millón de interacciones, el diez compartió un texto cargado de nostalgia y valorización hacia el plantel comandado por Lionel Scaloni.
A pesar de la lógica amargura por no haber podido alzar el trofeo, el futbolista del Inter Miami remarcó el orgullo de haber puesto al país nuevamente en los primeros planos internacionales. "Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo", subrayó de forma contundente.
El agradecimiento al país y la felicitación al campeón
En otro fragmento de su mensaje, el futbolista agradeció el acompañamiento de la gente a lo largo del torneo en Estados Unidos y rescató el valor de la unión popular: "Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos".
Por último, el astro demostró nuevamente su caballerosidad deportiva al dejar un saludo formal para el rival europeo tras la consagración: "También quiero felicitar a España por el campeonato", cerró. El posteo no tardó en llenarse de comentarios de apoyo de miles de fanáticos y de personalidades del entorno nacional, quienes le agradecieron por una nueva entrega con el manto sagrado.
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