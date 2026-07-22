El emotivo regalo que recibió Lionel Scaloni en Pujato y que reflejó el cariño de todo un país

Al recibir el obsequio, Scaloni creyó inicialmente que el niño le estaba pidiendo un autógrafo. Por ese motivo tomó el colectivo en miniatura y comenzó a buscar un espacio libre sobre la carrocería para firmarlo. Fue entonces cuando la madre del pequeño intervino para aclarar el verdadero sentido del encuentro.

"¡Es para vos, Lio: es para vos!", le dijo al entrenador, quien inmediatamente comprendió que aquel colectivo no era un recuerdo para firmar sino un regalo pensado especialmente para él. La reacción de Scaloni fue espontánea. Sonrió, agradeció el gesto de la familia y compartió un cálido momento con el niño, a quien saludó con un beso antes de posar juntos para una fotografía que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Posteriormente, el entrenador entregó la miniatura a una persona de su entorno para que la llevara al interior de la vivienda familiar, donde seguramente quedará como uno de los recuerdos más especiales de su regreso a Pujato.

Las imágenes del encuentro reflejaron nuevamente la estrecha relación que Scaloni mantiene con los habitantes de su pueblo. A pesar de haberse consolidado como uno de los entrenadores más importantes de la historia del fútbol argentino, el santafesino continúa regresando cada vez que puede a la localidad donde dio sus primeros pasos y donde conserva buena parte de sus afectos.