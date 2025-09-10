Cambio del huso horario: a qué hora se verían los partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana y de Europa
Si se aprueba la ley en el Congreso, Argentina atrasará una hora sus relojes en abril de 2026. Así impactaría en los horarios del fútbol local e internacional.
El debate por el cambio de huso horario volvió al Congreso y podría aplicarse desde abril de 2026, justo en el año del Mundial. Con este panorama, Argentina debería atrasar los relojes una hora y eso modificaría la forma en que se verán los partidos de la Copa del Mundo, la Copa Libertadores, la Sudamericana y las ligas europeas.
Un proyecto con media sanción en el Congreso prevé que, desde el 1° de abril de 2026, los argentinos deberán atrasar una hora sus relojes. La medida busca aprovechar mejor la luz solar, pero tendrá un impacto directo en el deporte, especialmente en los horarios de transmisión de fútbol que ya vienen siendo muy habituales hace tantos años.
Mundial 2026: ¿Partidos más temprano para Argentina?
Según la grilla oficial, que fue publicada por la FIFA en las últimas horas, los partidos del Mundial 2026 en Argentina se verán en cuatro horarios fijos:
-
1er horario: 13:00
2do horario: 16:00
3er horario: 19:00
4to horario: 22:00
Con el cambio de huso horario, estos partidos pasarían a verse a las 12:00, 15:00, 18:00 y 21:00, respectivamente.
Copa Libertadores y Sudamericana
Actualmente, los partidos de Libertadores y Sudamericana suelen jugarse en los siguientes turnos:
-
19:00 y 21:00 (fase de grupos y octavos de final)
21:30 (instancias decisivas)
Si se aprueba el cambio horario, estos encuentros comenzarían a las 18:00, 20:00 y 20:30, es decir, una hora antes de lo habitual.
Las competencias europeas y el posible cambio de huso horario en Argentina
En Argentina, los torneos europeos se ven en estas franjas:
-
Champions League: 13:45 y 16:00
Europa League y Conference: 14:45 y 17:00
Ligas locales (España, Inglaterra, Italia): partidos entre las 09:00 y las 17:00
Con el cambio, los horarios quedarían así:
-
Champions: 12:45 y 15:00
-
Europa League/Conference: 13:45 y 16:00
-
Ligas locales: de 08:00 a 16:00
Qué cambia para los hinchas argentinos
El atraso del reloj hará que los partidos internacionales comiencen una hora antes de lo que los hinchas están acostumbrados. Esto implica que habrá encuentros de Libertadores y Sudamericana que arrancarán con luz de día, mientras que las ligas europeas se verán más temprano, incluso en horarios de desayuno. En el caso del Mundial 2026, el último partido de cada jornada ya no terminaría cerca de la medianoche, sino alrededor de las 23, lo que muchos consideran un beneficio para la organización familiar y laboral.
