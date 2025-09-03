Lionel Scaloni habló del gol de Ángel Di María en el clásico rosarino: "Estamos contentos, pero no por eso"

Por su parte, el entrenador camepeón del mundo resaltó que el futbolista atraviesa una etapa especial, con el reconocimiento del público en cada cancha y mostrando el talento que lo convirtió en referente de la Selección. Más allá de la broma sobre el clásico rosarino que se viralizó rápidamente en las redes sociales, el entrenador destacó que tanto él como su cuerpo técnico celebran el gran nivel de Di María, un jugador que marcó a fuego a la Albiceleste durante toda su carrera.