Lionel Scaloni habló del gol de Ángel Di María en el clásico rosarino: "Estamos contentos, pero no por eso"
El DT de la Selección argentina elogió el presente de Ángel Di María en Rosario Central y bromeó sobre su gol a Newell’s, club del que es hincha y exjugador.
Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del duelo ante Venezuela por Eliminatorias Sudameircanas y se refirió al presente de Ángel Di María en Rosario Central. El entrenador elogió al capitán por su gran nivel, aunque bromeó al admitir que, como hincha y exjugador de Newell’s, no disfrutó del golazo en el clásico rosarino.
Scaloni sobre el gol de Di María en el clásico rosarino: “No estoy contento por eso”
En la antesala del partido que la Selección argentina disputará ante Venezuela en el estadio Monumental, Lionel Scaloni habló sobre la actualidad de varios de sus dirigidos y principalmente se detuvo en el presente de Ángel Di María, figura en Rosario Central, y uno de los futbolista que mejor aprovechó esta segunda mitad de año con su vuelta al fútbol argentino.
El DT reconoció la importancia del tanto de tiro libre que Fideo marcó ante Newell’s, pero con humor recordó su vínculo con el club rojinegro: “No estoy contento por eso”, dijo entre risas. Y además, agregó: “Sé lo que significa para él ese gol, seguramente lo soñó muchas veces”.
Por su parte, el entrenador camepeón del mundo resaltó que el futbolista atraviesa una etapa especial, con el reconocimiento del público en cada cancha y mostrando el talento que lo convirtió en referente de la Selección. Más allá de la broma sobre el clásico rosarino que se viralizó rápidamente en las redes sociales, el entrenador destacó que tanto él como su cuerpo técnico celebran el gran nivel de Di María, un jugador que marcó a fuego a la Albiceleste durante toda su carrera.
Cuándo juega la Selección Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas
-
Día y hora: jueves 4 de septiembre a las 20.30 (hora argentina).
Estadio: Monumental.
Transmisión oficial: TyC Sports.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario