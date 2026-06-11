El emotivo relato del periodista venezolano al que Messi le concedió una entrevista

"Es admirable porque no todos los jugadores se paran. Leo sí se paró. No sé cómo hizo, pero me vio entre la gente. Ahí le empecé a decir: 'Leo, por favor, una pregunta, soy periodista'", recordó emocionado.

Según contó, la posibilidad de entrevistar a Messi era una ilusión que venía preparando desde mucho antes. Por eso, cuando recibió la acreditación para cubrir el partido, decidió anticiparse a una situación que parecía improbable.

"Desde que me aprobaron la credencial para el partido fui preparando las preguntas. Porque obviamente, como muchos chicos de mi generación, crecí viendo a Leo y tenía miedo de no saber qué preguntar si se daba ese momento", explicó.

El comunicador reveló que imaginó durante días cómo podía desarrollarse ese eventual encuentro y que incluso repasó distintas preguntas para no quedarse en blanco frente al jugador que admiró durante toda su vida.

Aunque no hubo tiempo para un café ni para una conversación extensa, el intercambio tuvo un valor enorme para Gutiérrez. La breve charla con Messi representó mucho más que una nota periodística: fue la concreción de un sueño que había imaginado durante años.

La escena tuvo lugar en medio de una multitud de periodistas y fanáticos que buscaban acercarse al capitán argentino. Sin embargo, Messi se detuvo para escucharlo y responderle, un gesto que fue especialmente valorado por quienes siguieron la historia.