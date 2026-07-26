Revelan que Lionel Messi tiene raíces en Brasil: la impactante investigación sobre su árbol genealógico

Celia Cuccittini junto a su hijo, Lionel Messi.

¿Tiene Messi raíces brasileñas? La verdad sobre el hallazgo histórico

Frente a las especulaciones surgidas en redes sociales, la investigación es clara: Lionel Messi no tiene ascendencia brasileña. El estudio revela que sus antepasados maternos eran italianos que únicamente hicieron una parada temporal en Brasil antes de radicar definitivamente en Argentina.

De hecho, los registros confirman que ningún familiar permaneció en suelo brasileño tras la mudanza a Rosario. Más allá de reconstruir un capítulo inédito en el largo viaje migratorio de la familia Cuccittini a fines del siglo XIX, este antecedente no altera en absoluto las raíces italianas ni la identidad argentina del capitán albiceleste.