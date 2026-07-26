Revelan que Lionel Messi tiene raíces en Brasil: la impactante investigación sobre su árbol genealógico
El descubrimiento lo hizo el historiador italiano Fiorenzo Santini, dejando en claro que los antepasados de Messi hicieron su paso por San Pablo.
Si bien sus apellidos dan cuenta de raíces italianas, salió a la luz una investigación que los antepasados de Lionel Messi han pasado por tierras brasileñas. Esto gracias al trabajo del historiador italiano Fiorenzo Santini, que logró reconstruir la genealogía materna del astro mundial, rastreando sus raíces hasta San Severino Marche, en Italia, tierra natal de su tatarabuelo Raniero Coccettini.
La investigación que evidencia raíces brasileñas en Lionel Messi
De acuerdo con el hallazgo, Raniero y su esposa Rosa Ricchezza dejaron Europa en 1899 para embarcarse rumbo a Brasil, haciendo escala de ingreso por el puerto de Santos en São Paulo. Fue en medio de ese periplo trasatlántico donde la grafía de su apellido mutó en los libros de aduana, una alteración muy habitual entre los contingentes de inmigrantes que arribaban a América a fines del siglo XIX.
El recorrido de los Cuccittini: del campo paulista al origen de Messi en Rosario
Tras desembarcar en suelo brasileño, los antepasados del astro argentino se establecieron en Rincão, São Paulo, donde trabajaron la tierra en las fincas de café del empresario Martinho Prado Júnior.
Durante su estadía en el país vecino, la familia se agrandó con la llegada de dos nuevos hijos: Ermínia y Arderigo. Este último, reempadronado con el tiempo bajo el nombre de Federico Cuccittini, fue el eslabón clave en el árbol genealógico al convertirse en el bisabuelo materno de Lionel.
El paso por Brasil duró hasta 1905, apenas doce meses después del nacimiento de Federico. Fue en ese momento cuando el núcleo familiar decidió emprender viaje hacia la Argentina para radicar de forma definitiva a los Cuccittini en Rosario, la ciudad santafesina que, generaciones después, vería nacer al capitán de la Selección.
¿Tiene Messi raíces brasileñas? La verdad sobre el hallazgo histórico
Frente a las especulaciones surgidas en redes sociales, la investigación es clara: Lionel Messi no tiene ascendencia brasileña. El estudio revela que sus antepasados maternos eran italianos que únicamente hicieron una parada temporal en Brasil antes de radicar definitivamente en Argentina.
De hecho, los registros confirman que ningún familiar permaneció en suelo brasileño tras la mudanza a Rosario. Más allá de reconstruir un capítulo inédito en el largo viaje migratorio de la familia Cuccittini a fines del siglo XIX, este antecedente no altera en absoluto las raíces italianas ni la identidad argentina del capitán albiceleste.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario