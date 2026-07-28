Lionel Messi volverá a faltar al Juego de las Estrellas de la MLS: cuáles son los motivos
A diferencia de lo ocurrido el año pasado, la liga estadounidense confirmó que tanto él como Rodrigo De Paul están autorizados a ausentarse por el descanso posterior al Mundial 2026.
Lionel Messi no será parte de una nueva edición del All-Star Game de la Major League Soccer (MLS). El capitán del Inter Miami quedó oficialmente desafectado del tradicional partido que reunirá a las principales figuras de la MLS frente a una selección de futbolistas de la Liga MX, aunque en esta oportunidad su ausencia no tendrá consecuencias disciplinarias.
El encuentro se disputará el próximo miércoles en el Bank of America Stadium de Charlotte, pero el rosarino permanecerá en Argentina disfrutando de unos días de descanso luego de su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026, cuya final se disputó el pasado 19 de julio y terminó con victoria de España.
La situación es completamente diferente a la vivida el año anterior. En aquella ocasión, la "Pulga" decidió no participar del evento debido al desgaste físico acumulado y la organización respondió aplicándole una fecha de suspensión, una determinación que generó fuertes críticas dentro del Inter Miami. Incluso, el propietario y director ejecutivo de la institución, Jorge Mas, llegó a calificar aquella decisión como “draconiana”.
Lionel Messi no jugará el All-Star Game de la MLS pero no será sancionado
Esta vez, sin embargo, la ausencia está contemplada dentro del acuerdo firmado antes del inicio de la temporada entre la MLS y la Asociación de Jugadores. El reglamento prevé un período especial para aquellos futbolistas que participaron en la Copa del Mundo, permitiendo que cada club establezca un cronograma de descanso y reincorporación junto a sus jugadores.
La propia MLS explicó la situación mediante un comunicado oficial: “Antes del inicio de la temporada 2026, la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS acordaron que, tras la salida de un jugador de la Copa Mundial, los clubes mantendrían conversaciones individuales con cada jugador para determinar el descanso adecuado y el calendario de reincorporación a los entrenamientos y la competición. De acuerdo con dicho acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi estarán exentos de participar en el Juego de Estrellas de la MLS de 2026”.
Además del capitán argentino, Rodrigo De Paul tampoco viajará a Charlotte. El mediocampista, que comparte plantel con Messi en Inter Miami, también recibió la autorización correspondiente para continuar con su período de recuperación antes de volver a la competencia oficial.
Lo cierto es que el rosarino todavía no pudo disputar ninguna edición del All-Star Game desde que desembarcó en el fútbol estadounidense. En 2023 no integró la convocatoria debido a que recién se había incorporado al club de Florida. Un año más tarde quedó marginado por la lesión de tobillo sufrida durante la final de la Copa América frente a Colombia. En 2025 optó por preservarse físicamente y esa decisión derivó en la recordada sanción impuesta por la liga.
Mientras disfruta de sus vacaciones en Rosario junto a su familia, todavía no existe una fecha confirmada para su regreso a Estados Unidos. El cuerpo técnico del Inter Miami definirá cuándo retomará los entrenamientos junto al resto del plantel con vistas a los compromisos de la segunda parte de la temporada. Aunque Messi y De Paul serán las ausencias más resonantes del espectáculo, el evento contará con presencia argentina.
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