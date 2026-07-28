Lionel Messi volverá a faltar al Juego de las Estrellas de la MLS: cuáles son los motivos

Además del capitán argentino, Rodrigo De Paul tampoco viajará a Charlotte. El mediocampista, que comparte plantel con Messi en Inter Miami, también recibió la autorización correspondiente para continuar con su período de recuperación antes de volver a la competencia oficial.

Lionel Messi brilló con un triplete en la victoria del Inter Miami por MLS.

Lo cierto es que el rosarino todavía no pudo disputar ninguna edición del All-Star Game desde que desembarcó en el fútbol estadounidense. En 2023 no integró la convocatoria debido a que recién se había incorporado al club de Florida. Un año más tarde quedó marginado por la lesión de tobillo sufrida durante la final de la Copa América frente a Colombia. En 2025 optó por preservarse físicamente y esa decisión derivó en la recordada sanción impuesta por la liga.

Mientras disfruta de sus vacaciones en Rosario junto a su familia, todavía no existe una fecha confirmada para su regreso a Estados Unidos. El cuerpo técnico del Inter Miami definirá cuándo retomará los entrenamientos junto al resto del plantel con vistas a los compromisos de la segunda parte de la temporada. Aunque Messi y De Paul serán las ausencias más resonantes del espectáculo, el evento contará con presencia argentina.