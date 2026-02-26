El emotivo video que publicó River en la previa a la despedida de Marcelo Gallardo: "Para toda la vida"
La institución no repara en diversas maneras de decir adiós a lo grande al técnico más ganador del Millonario. Mirá la publicación en la tarde de este jueves.
River despide, nuevamente, a Marcelo Gallardo. Y aunque los resultados no han acompañado su gestión -razón por la cual decide un paso al costado por segunda vez-, es innegable que el corazón del hincha millonario se siente dolido al dejar ir en esta nueva oportunidad al técnico más ganador del club.
Por ello, la institución de Núñez no esperó al duelo con Banfield y decidió comenzar a mostrarle todo su amor al "Muñeco" desde las redes sociales, con un emotivo video que repasa sus mejores momentos al frente de la Banda.
