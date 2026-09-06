Lionel Scaloni dijo presente en Monza para alentar a Franco Colapinto en el GP de Italia de F1
El entrenador de la Selección Argentina pasó por los boxes del mítico trazado italiano, bancó al piloto de Alpine antes de su largada desde el séptimo puesto y dejó imperdibles reflexiones en la previa.
El Templo de la Velocidad cuenta con una visita de lujo que paralizó las miradas del deporte nacional. Lionel Scaloni dijo presente en Monza para vivir el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y brindarle todo su apoyo a Franco Colapinto, quien encara la competencia desde un histórico séptimo lugar de largada en la grilla de partida.
El director técnico de la Selección Argentina se acercó al paddock del Autódromo Nacional y mantuvo un mano a mano con Juan Fossaroli ante las cámaras de ESPN. En una charla distendida, el estratega oriundo de Pujato confesó la razón principal de su visita al evento automovilístico: "Vengo acá por mi hijo que le gusta mucho la Fórmula 1 y este circuito vale la pena venir".
A su vez, el DT campeón del mundo en Qatar se tomó un respiro antes de encarar los compromisos del seleccionado albiceleste y valoró este momento de desconexión en el calendario deportivo. "Tuvimos un mes y medio estresante y ahora disfrutando. Se viene otra fecha FIFA, pero cuando podemos nos acercamos a ver este mundo que nos apasiona", admitió el entrenador nacional.
Lionel Scaloni dijo presente en Monza para alentar a Franco Colapinto en el GP de Italia de F1
El pujatense también puso el ojo en el notable desempeño de la escudería Alpine, que sorprendió al paddock con la pole position de Pierre Gasly y la sólida clasificación del bonaerense. "Estamos esperando a ver qué pasa con los Alpine, con Franco que larga séptimo y el compañero que terminó primero. La verdad que increíble, esperemos que vaya bien", expresó con optimismo de cara a las 53 vueltas de la prueba.
Por último, el seleccionador recordó el cruce previo entre el piloto de Pilar y el delantero del Inter de Milán en las instalaciones del club italiano. "Lautaro Martínez le dio suerte, lo merece, es hermoso este circuito", cerró Scaloni entre sonrisas, entusiasmado con la posibilidad de presenciar una jornada inolvidable para el deporte argentino.
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