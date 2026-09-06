Lionel Scaloni dijo presente en Monza para alentar a Franco Colapinto en el GP de Italia de F1

¡HOLA, LIO! Scaloni dice presente en Monza para vivir el #ItalianGP y alentar a Franco Colapinto, quien largará desde el 7° lugar.Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Pi7g7wOZRx — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

El pujatense también puso el ojo en el notable desempeño de la escudería Alpine, que sorprendió al paddock con la pole position de Pierre Gasly y la sólida clasificación del bonaerense. "Estamos esperando a ver qué pasa con los Alpine, con Franco que larga séptimo y el compañero que terminó primero. La verdad que increíble, esperemos que vaya bien", expresó con optimismo de cara a las 53 vueltas de la prueba.