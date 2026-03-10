El entrenador argentino que inesperadamente es candidato para dirigir al Real Madrid

pochettino psg.jpg

Además, existe un vínculo previo que también despierta interés en la cúpula madridista. Pochettino coincidió con Kylian Mbappé durante su etapa en el PSG, una relación que podría facilitar la convivencia dentro de un vestuario que reúne a varias de las figuras más importantes del fútbol mundial. La capacidad para gestionar egos y liderar grupos de alto perfil es una de las características que se valoran especialmente en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Mientras tanto, otros nombres que habían aparecido en las especulaciones parecen perder fuerza. El de Jürgen Klopp, por ejemplo, fue mencionado en distintas versiones en las últimas semanas, pero desde su entorno dejaron en claro que el alemán está concentrado en su función dentro de la estructura deportiva de Red Bull. Por ahora, las evaluaciones continúan y el nombre de Pochettino sigue creciendo como posible protagonista del próximo capítulo en el banco del Santiago Bernabéu.