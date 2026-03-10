El entrenador argentino que inesperadamente es candidato para dirigir al Real Madrid
La dirigencia del club español analiza alternativas para el banco de suplentes ante los resultados irregulares del equipo. Entre los nombres que más seducen surge el del rosarino.
En el entorno dirigencial del Real Madrid comenzaron a circular versiones sobre una posible reestructuración del proyecto deportivo que encabeza actualmente Álvaro Arbeloa. Los resultados recientes del equipo y ciertas dudas sobre el rumbo futbolístico habrían llevado a la conducción del club a estudiar distintos candidatos para asumir el mando en el futuro.
Entre los entrenadores que aparecen mejor posicionados se encuentra el argentino Mauricio Pochettino, un director técnico con amplia experiencia en el fútbol europeo. La situación de Arbeloa continúa bajo evaluación constante. El exdefensor del club llegó al primer equipo en un contexto particular, luego de la salida de Xabi Alonso, y su designación fue interpretada inicialmente como una solución de transición.
Sin embargo, su continuidad dependerá en buena medida del rendimiento del equipo en los torneos más importantes de la temporada, especialmente en la Champions League, competencia que suele marcar el pulso de las decisiones deportivas en la institución madrileña. Dentro de ese panorama, el nombre de Pochettino aparece como una alternativa de peso para encarar un nuevo ciclo.
El santafesino cuenta con una trayectoria consolidada en el fútbol internacional, con pasos por clubes importantes como Tottenham Hotspur, París Saint-Germain (PSG) y Chelsea. En todos esos equipos tuvo la oportunidad de trabajar con planteles de alto nivel, una cualidad que los directivos del Merengue consideran fundamental para manejar un vestuario repleto de figuras.
Un aspecto que juega a favor del DT es su conocimiento del fútbol español. Durante su carrera como entrenador tuvo un paso por el Espanyol, experiencia que le permitió familiarizarse con el entorno de LaLiga y con las particularidades del fútbol en ese país. Para los directivos del Real Madrid, ese antecedente representa un punto positivo a la hora de evaluar su adaptación a un eventual nuevo proyecto.
Además, existe un vínculo previo que también despierta interés en la cúpula madridista. Pochettino coincidió con Kylian Mbappé durante su etapa en el PSG, una relación que podría facilitar la convivencia dentro de un vestuario que reúne a varias de las figuras más importantes del fútbol mundial. La capacidad para gestionar egos y liderar grupos de alto perfil es una de las características que se valoran especialmente en la búsqueda de un nuevo entrenador.
Mientras tanto, otros nombres que habían aparecido en las especulaciones parecen perder fuerza. El de Jürgen Klopp, por ejemplo, fue mencionado en distintas versiones en las últimas semanas, pero desde su entorno dejaron en claro que el alemán está concentrado en su función dentro de la estructura deportiva de Red Bull. Por ahora, las evaluaciones continúan y el nombre de Pochettino sigue creciendo como posible protagonista del próximo capítulo en el banco del Santiago Bernabéu.
