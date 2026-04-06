El entrenador campeón del fútbol argentino con el que sueña Gimnasia
Luego de la salida de Fernando Zaniratto, la dirigencia del Lobo apuesta fuerte y busca cerrar un nombre que ilusiona mucho a los hinchas.
La salida de Fernando Zaniratto abrió un nuevo escenario en Gimnasia, que se encuentra en plena búsqueda de entrenador para afrontar la continuidad del Torneo Apertura. Mientras se define al reemplazante, Ariel Pereyra será el encargado de dirigir al equipo de manera interina en el partido del jueves a las 21 ante Camioneros, por los 32avos de final de la Copa Argentina.
En ese contexto, el nombre que genera mayor ilusión en el mundo tripero es el de Ricardo Gareca, un entrenador campeón del fútbol argentino que desde hace tiempo aparece como un anhelo de la dirigencia y los hinchas. Sin embargo, su situación actual lo mantiene enfocado en un proyecto personal en Perú vinculado al Mundial 2026, lo que complica su llegada en el corto plazo.
Qué dijo Ricardo Gareca sobre la posibilidad de dirigir Gimnasia
En enero pasado, Gareca fue consultado sobre la chance de asumir en el Lobo y dejó declaraciones que no pasaron desapercibidas. En una entrevista con Digital News, el entrenador destacó el atractivo que representa el club platense para cualquier proyecto deportivo.
"Gimnasia es seductor para todo entrenador. ¿Por qué? Porque está en una ciudad donde un equipo ganó todo y Gimnasia que le cuesta. Es más que nada el amor propio del hincha. Hay que ser hincha de Gimnasia, debe tener que ver con un sentimiento muy fuerte. Eso es muy valorable, ese es el verdadero hincha. Muy genuino", expresó en ese momento.
En la misma charla, el DT profundizó sobre los desafíos que lo motivan y dejó en claro su postura frente a proyectos exigentes. "Siempre es muy seductor para un entrenador tener ese desafío de llevar a una institución a lograr cosas importantes, creo que está bueno eso y todos buscamos eso". Además, marcó una diferencia con otros entrenadores al momento de evaluar propuestas. "En mi caso particular, no le tengo miedo a ningún desafío. Hay otros entrenadores que por ahí si dirigen ciertos equipos o no dirigen. No me interesa tanto la institución sino que esté bien organizada, que tenga ambiciones y la charla con el presidente a ver lo que pasa".
Los otros nombres que analiza la dirigencia de Gimnasia
Más allá de la ilusión que genera Gareca, la dirigencia maneja otras alternativas para cubrir el cargo. Uno de los perfiles que aparece en carpeta es el de Omar De Felippe, un entrenador que reúne características acordes a la búsqueda, aunque por el momento no hubo avances formales. Entre las opciones consideradas también surgen Julio Vaccari y Juan Pablo Vojvoda, mientras que en la lista de técnicos con pasado en el club figuran Hernán Cristante y Diego Alonso, aunque sus posibilidades hoy aparecen más lejanas.
La intención de la dirigencia es resolver la situación en las próximas horas para que el nuevo entrenador pueda asumir cuanto antes. El objetivo es que esté al frente del equipo el lunes 13 de abril a las 16.30 ante Sarmiento de Junín por la fecha 14 del Apertura. En caso de que los tiempos no lo permitan, la alternativa es que el nuevo DT debute el sábado 18 de abril a las 15, cuando Gimnasia reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio del Bosque.
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