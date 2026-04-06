El entrenador campeón del fútbol argentino con el que sueña Gimnasia

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Los otros nombres que analiza la dirigencia de Gimnasia

Más allá de la ilusión que genera Gareca, la dirigencia maneja otras alternativas para cubrir el cargo. Uno de los perfiles que aparece en carpeta es el de Omar De Felippe, un entrenador que reúne características acordes a la búsqueda, aunque por el momento no hubo avances formales. Entre las opciones consideradas también surgen Julio Vaccari y Juan Pablo Vojvoda, mientras que en la lista de técnicos con pasado en el club figuran Hernán Cristante y Diego Alonso, aunque sus posibilidades hoy aparecen más lejanas.

La intención de la dirigencia es resolver la situación en las próximas horas para que el nuevo entrenador pueda asumir cuanto antes. El objetivo es que esté al frente del equipo el lunes 13 de abril a las 16.30 ante Sarmiento de Junín por la fecha 14 del Apertura. En caso de que los tiempos no lo permitan, la alternativa es que el nuevo DT debute el sábado 18 de abril a las 15, cuando Gimnasia reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio del Bosque.