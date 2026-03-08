El equipo que piensa Chacho Coudet para su debut en River ante Huracán por el Torneo Apertura

El entrenador aprovechó el parate del fútbol argentino para entrenar varios días seguidos en el River Camp, donde comenzó a probar variantes y definir una base para el equipo que enfrentará al Globo en un cruce clave para arrancar de la mejor manera. En el arco, todo indica que continuará Santiago Beltrán, ya que Franco Armani sigue con un tratamiento especial por la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió a principios de año.