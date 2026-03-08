El equipo que piensa Chacho Coudet para su debut en River ante Huracán por el Torneo Apertura
El entrenador define el equipo del Millonario para visitar a Huracán en su debut. Beltrán sería titular y Juanfer Quintero podría reaparecer en el 11.
Eduardo Coudet se prepara para su debut como entrenador de River y ya comenzó a delinear el posible equipo que visitará a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Tras varios entrenamientos en el River Camp, el DT trabaja sobre una base similar a la que dejó el ciclo de Marcelo Gallardo.
El entrenador aprovechó el parate del fútbol argentino para entrenar varios días seguidos en el River Camp, donde comenzó a probar variantes y definir una base para el equipo que enfrentará al Globo en un cruce clave para arrancar de la mejor manera. En el arco, todo indica que continuará Santiago Beltrán, ya que Franco Armani sigue con un tratamiento especial por la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió a principios de año.
El probable equipo de River para visitar a Huracán
En defensa no habría grandes cambios respecto a lo que venía mostrando el equipo. La última línea se mantendría con Santiago Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. En el mediocampo, el experimentado entrenador apostaría por una zona central con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván, tres futbolistas que pueden aportar dinámica y recuperación.
Más adelantado aparece la posibilidad de que Juan Fernando Quintero vuelva a ser titular. El colombiano recibió el alta médica tras la lesión sufrida ante Vélez y tuvo buenos entrenamientos durante la semana. En la delantera, la dupla inicial estaría conformada por Sebastián Driussi y Joaquín Freitas, aunque Maximiliano Salas también aparece como una alternativa que el cuerpo técnico analiza para los próximos partidos.
Sin dudas que se trata de un encuentro de mucha importancia para el entrenador que tendrá la dificil misión de reemplazar a Marcelo Gallardo y encontrarle el funcionamiento a un equipo que tiene muchas variantes pero que parece no arrancar en una temporada hasta el momento irregular.
