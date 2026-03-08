Los detalles de la mini pretemporada de Chacho Coudet en River: ¿cuál es el objetivo?
El entrenador aprovechó el parate del fútbol argentino para realizar una mini pretemporada en River y trabajar lo físico y táctico antes del debut ante Huracán.
El ciclo de Eduardo Coudet en River comenzó con mucha intensidad tal cómo se lo esperaba antes de su llegada. El entrenador utilizó el parate del fútbol argentino tras la suspensión de la fecha 9 para realizar una mini pretemporada en el River Camp, con trabajos físicos exigentes y ensayos tácticos de cara al debut ante Huracán por la décima jornada del Torneo Apertura.
El parate del torneo por la suspensión de la fecha 9 le brindó al nuevo entrenador una ventana poco habitual en el fútbol argentino. Con varios días consecutivos de trabajo en el River Camp, el cuerpo técnico diseñó una especie de mini pretemporada para poner a punto al equipo. La decisión estuvo enfocada principalmente en el aspecto físico. Coudet pretende que el Millonario sea un equipo dinámico y agresivo en la recuperación de la pelota, una característica que marcó a sus equipos a lo largo de su carrera.
Desde sus primeros entrenamientos en Ezeiza, las prácticas estuvieron marcadas por trabajos físicos exigentes, bloques de presión y ejercicios con pelota orientados a sostener un ritmo alto durante los partidos. La intención del entrenador es acelerar el proceso de adaptación para que el plantel incorpore rápidamente su idea futbolística. El partido ante Huracán será la primera oportunidad para empezar a ver en cancha algunos rasgos de la identidad que busca instalar en el equipo.
Puertas adentro también destacan que el cuerpo técnico aprovechó cada jornada para ajustar detalles tácticos con diferentes ensayos de fútbol. En medio de un calendario que suele ser apretado, la posibilidad de entrenar varios días seguidos resultó clave para avanzar en la construcción del nuevo River.
En ese contexto, una de las noticias positivas del fin de semana fue la recuperación de Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano volvió a entrenarse a la par de sus compañeros tras superar un desgarro en el bíceps femoral. Si bien todavía le falta ritmo de competencia, al tratarse de una lesión grado 1 en el cuerpo técnico confían en que podrá integrar la lista de concentrados para el partido ante Huracán e incluso lo proyectan como posible titular en lugar de Ian Subiabre.
