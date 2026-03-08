Los detalles de la mini pretemporada de Chacho Coudet en River: ¿cuál es el objetivo?

El parate del torneo por la suspensión de la fecha 9 le brindó al nuevo entrenador una ventana poco habitual en el fútbol argentino. Con varios días consecutivos de trabajo en el River Camp, el cuerpo técnico diseñó una especie de mini pretemporada para poner a punto al equipo. La decisión estuvo enfocada principalmente en el aspecto físico. Coudet pretende que el Millonario sea un equipo dinámico y agresivo en la recuperación de la pelota, una característica que marcó a sus equipos a lo largo de su carrera.