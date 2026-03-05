¿Juanfer Quintero será titular con Coudet en River? El gran debate tras la salida de Marcelo Gallardo
Con Eduardo Coudet como nuevo DT de River, surge la incógnita sobre el rol del colombiano, que venía siendo clave en el equipo del Muñeco.
La llegada de Eduardo “Chacho” Coudet como nuevo entrenador de River abrió varios interrogantes en el plantel. Uno de los principales pasa por el lugar que ocupará Juan Fernando Quintero, quien venía siendo uno de los jugadores más importantes en el tramo final del ciclo de Marcelo Gallardo.
Durante el primer ciclo del Muñeco, el colombiano solía ser una pieza de recambio en partidos importantes, en un plantel que contaba con múltiples variantes de jerarquía. Sin embargo, en el último tiempo su rol cambió y pasó a ser uno de los futbolistas más utilizados por el entrenador saliente.
¿Juanfer Quintero será titular con Coudet en River?
Con la llegada del nuevo cuerpo técnico, comenzó a instalarse el debate sobre cómo encajará Quintero en el esquema que pretende implementar Coudet. El mediocampista ofensivo es uno de los jugadores más talentosos del plantel, pero su posición dentro del sistema todavía genera interrogantes ya que el equipo parece no encontrar la regularidad deseada de cara a un año con muchas exigencias y con la necesidad de coronarse en elguno de los torneos que disputará.
El tema fue abordado en el programa ESPN F12, donde el periodista Leo Gabes puso sobre la mesa la discusión sobre las oportunidades que podría tener el colombiano con el flamante entrenador del Millonario. Rápidamente se comenzó a debatir el rol que puede ocupar el futbolista y todo dependerá de la forma de juego que quiera plantel el nuevo entrenador del Millonario.
La duda principal pasa por si Coudet apostará por mantenerlo como una pieza central en la creación del juego o si buscará un sistema que priorice otras características en el mediocampo. Mientras tanto, el futuro inmediato de Juanfer Quintero aparece como uno de los focos de atención en el nuevo ciclo de River.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario