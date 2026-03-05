¿Juanfer Quintero será titular con Coudet en River? El gran debate tras la salida de Marcelo Gallardo

¿Juanfer Quintero será titular con Coudet en River?

¿JUANFER JUEGA CON COUDET? @leogabes puso el debate en la mesa sobre las oportunidades que tendrá Quintero con el flamante entrenador de River. — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 5, 2026

Con la llegada del nuevo cuerpo técnico, comenzó a instalarse el debate sobre cómo encajará Quintero en el esquema que pretende implementar Coudet. El mediocampista ofensivo es uno de los jugadores más talentosos del plantel, pero su posición dentro del sistema todavía genera interrogantes ya que el equipo parece no encontrar la regularidad deseada de cara a un año con muchas exigencias y con la necesidad de coronarse en elguno de los torneos que disputará.