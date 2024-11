El estremecedor relato de la esposa de Nicolás Tagliafico: "Gracias a Pepu"

"Básicamente nos entraron a robar dos veces: una vez se lo encontró Nico (al delincuente), y la segunda vez estaba yo sola. Nico estaba jugando un partido y entraron dos tipos a la casa. Gracias a Dios no pasó nada", relató en un video que se hizo viral en las últimas horas.

mujer de tagliafico

"Gracias a Pepu", agregó, cual madre orgullosa, antes de mostrar la bulldog francesa que tiene de mascota con el futbolista. "Así como la ven nos salvó las dos veces", dijo.

"Fue una de las cosas más traumáticas que viví en mi vida. Porque, bueno, yo estoy sola en Francia y obviamente no tenía a quién llamar, a quién recurrir. Nico estaba jugando", convino después la modelo, que lleva más de 10 años con el futbolista campeón del mundo.

"Así que desde ese momento Francia se volvió una tortura para mí. Por eso me veían tanto en Holanda. Nosotros todavía tenemos nuestra casa allá. Muchos no entendían por qué yo vivía separada de Nico, en Ámsterdam, y era justamente por eso. Por eso mismo me mudé", sentenció.

Mientras tanto, Nicolás Tagliafico no podría haber cerrado mejor su participación con el Olympique Lyon francés antes de unirse a la Selección Argentina para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El defensor, clave en el equipo dirigido por Pierre Sage, fue el autor del primer gol en la victoria por 2-0 ante el Nantes en la séptima jornada de la Ligue 1.