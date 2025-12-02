El exabrupto del hijo de Gustavo Costas contra Boca tras la clasificación de Racing

El festejo por la clasificación de Racing ante Tigre, lograda por 4-2 en los penales, dejó una postal inesperada cuando Gonzalo Costas, hijo y ayudante de campo de Gustavo, se sumó a los cánticos que bajaban desde las tribunas del Cilindro. En medio del desahogo, fue grabado entonando “todos los de La Boca son nos p... que para Racing nunca quieren venir”, un exabrupto que rápidamente se viralizó.