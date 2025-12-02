El exabrupto del hijo de Gustavo Costas contra Boca tras la clasificación de Racing
La Academia celebró su pase a semifinales y el exabrupto de Gonzalo Costas contra el Xeneize encendió la previa del clásico por un lugar en la final.
El festejo por la clasificación de Racing ante Tigre, lograda por 4-2 en los penales, dejó una postal inesperada cuando Gonzalo Costas, hijo y ayudante de campo de Gustavo, se sumó a los cánticos que bajaban desde las tribunas del Cilindro. En medio del desahogo, fue grabado entonando “todos los de La Boca son nos p... que para Racing nunca quieren venir”, un exabrupto que rápidamente se viralizó.
El episodio expuso nuevamente el fuerte sentido de pertenencia del cuerpo técnico con el club. Tanto Gustavo Costas como sus hijos, Gonzalo y Federico, suelen mostrar su fanatismo sin filtros y esta vez el clima de euforia tras el pase a semifinales los volvió a envolver.
El cruce con Boca, que se jugará el domingo desde las 19.00 en La Bombonera, cargará una tensión especial. Además de tratarse de un clásico, representará la posibilidad concreta de acceder a una nueva final y, con ella, a un pasaje para disputar la próxima Copa Libertadores, cupo que Racing no pudo asegurar por tabla anual.
Las bajas de Racing y el armado del equipo para visitar a Boca
El triunfo ante Tigre también dejó preocupación en Avellaneda por tres bajas significativas. Santiago Sosa y Gastón Martirena fueron expulsados y no estarán disponibles, mientras que Santiago Solari terminó con una molestia muscular tras ser reemplazado por Marco Di Césare a los 119 minutos. Las cámaras captaron al exjugador de Defensa y Justicia haciendo un gesto como si algún músculo se hubiera roto y deberá someterse a estudios para determinar su presencia en el clásico.
Ante la ausencia de Martirena, la opción más firme para ocupar el lateral derecho es Facundo Mura, quien no renovará su contrato y se iría a fin de año. En el mediocampo, Gustavo Costas analiza alternativas como Bruno Zuculini, Alan Forneris o incluso Franco Pardo, originalmente marcador central, que ingresó en los minutos finales frente al Matador.
Si Solari no llega en condiciones, Tomás Conechny o Adrián Balboa se perfilan como opciones para acompañar en ataque a Adrián Martínez y Duván Vergara. En las próximas horas, el cuerpo técnico afinará detalles con la mira puesta en un clásico decisivo y cargado de condimentos.
