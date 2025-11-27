Premiaron a Gustavo Costas: fue elegido el mejor entrenador de los octavos del Torneo Clausura
La Liga Profesional destacó al entrenador de Racing tras el vibrante 3-2 ante River, un triunfo que reafirmó el crecimiento del equipo y su impulso en los Playoffs del Clausura.
Gustavo Costas fue elegido como el mejor Director Técnico de los octavos de final del Torneo Clausura 2025, luego del agónico 3-2 de Racing ante River en el Cilindro. El reconocimiento de la Liga Profesional llega en un momento clave para la “Academia”, que atraviesa un notable crecimiento futbolístico bajo la conducción del entrenador.
“Gustavo Costas es el Mejor DT de los octavos de final. Racing metió un triunfazo agónico en el Cilindro y pasó a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2025”, publicó la cuenta oficial de la Liga Profesional al anunciar la distinción. El reconocimiento llegó tras un partido repleto de emociones, en el que Racing mostró carácter, intensidad y una vocación ofensiva que inclinó la balanza en el cierre del partido.
Gustavo Costas, elegido el mejor entrenador de los octavos del Torneo Clausura
La “Academia” atraviesa una etapa de crecimiento sostenido en los últimos años. Costas logró potenciar rendimientos individuales y afianzar sectores del equipo que venían mostrando irregularidades. Su liderazgo fue clave para sostener la remontada ante un rival de jerarquía como River y para consolidar la confianza del plantel en plena fase decisiva y que ahora se ilusiona más que nunca con la chance de quedarse con el título del certamen.
Tras avanzar de ronda eliminando al Millonario, Racing enfrentará a Tigre en los cuartos de final de los Playoffs del Clausura. Con envión anímico y funcionamiento en alza que ilusiona a todos los hinchas de la Academia, el equipo dirigido por Gustavo Costas llega fortalecido a un duelo exigente que puede seguir marcando su camino en la definición del torneo que los tiene cómo uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo.
Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura
-
Árbitro: Andrés Merlos
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Pafundi
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario