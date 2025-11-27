Premiaron a Gustavo Costas: fue elegido el mejor entrenador de los octavos del Torneo Clausura

Tras avanzar de ronda eliminando al Millonario, Racing enfrentará a Tigre en los cuartos de final de los Playoffs del Clausura. Con envión anímico y funcionamiento en alza que ilusiona a todos los hinchas de la Academia, el equipo dirigido por Gustavo Costas llega fortalecido a un duelo exigente que puede seguir marcando su camino en la definición del torneo que los tiene cómo uno de los grandes candidatos a quedarse con el trofeo.