Las bajas sensibles que tendrá Gustavo Costas en Racing para visitar a Boca en la Bombonera
El entrenador de la Academia deberá rearmar el equipo que enfrentará al Xeneize tras expulsiones y futbolistas en duda por lesiones
El triunfo de Racing sobre Tigre, sellado recién en los penales tras un intenso encuentro que incluyó tiempo suplementario, dejó un sabor agridulce en Avellaneda. Si bien el equipo de Gustavo Costas dio un paso fundamental hacia la definición del Torneo Clausura 2025 y se metió en semifinales para enfrentar a Boca, también sufrió dos expulsiones y terminó con jugadores entre algodones, complicando el armado del once para el clásico que se avecina.
Las tarjetas rojas de Gastón Martirena y Santiago Sosa representan el principal problema inmediato para el cuerpo técnico. El lateral uruguayo vio la segunda amarilla a los diez minutos del alargue por un gesto interpretado como una falta de respeto hacia Andrés Merlos mientras se revisaba un posible penal. Su reacción encendió la bronca del propio futbolista, que se fue expulsado en medio de la protesta.
En tanto, Sosa ya había sido amonestado por cortar un contragolpe en la primera mitad y recibió la segunda amonestación a los 117 minutos tras impactar con el pie en el rostro de Alfio Oviedo, dejando a su equipo diezmado en los tramos finales.
Racing visitaría a Boca con varios cambios: las variantes de Gustavo Costas
Con este panorama, Costas deberá recurrir a alternativas que ya viene evaluando. En el lateral derecho, el principal candidato es Facundo Mura, quien está en el centro de un conflicto contractual porque aún no renovó y podría marcharse a fin de año.
Para reemplazar a Sosa, las opciones se abren más: Zuculini aporta experiencia, Forneris llega con rodaje reciente y Franco Pardo, habitualmente marcador central, demostró solvencia en los minutos que jugó ante Tigre y tampoco queda descartado como variante.
A esta situación se le agregan las molestias físicas que dejó el encuentro. Santiago Solari, reemplazado a los 119 minutos, realizó un gesto que encendió las alarmas, como si sintiera una rotura muscular, y será sometido a estudios para confirmar si llegará al duelo con Boca. Su ausencia sería un golpe duro, especialmente considerando su buen rendimiento reciente.
La lista de futbolistas en recuperación también incluye a Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez y Matías Zaracho, todos sin fecha confirmada de regreso, mientras que Elías Torres sigue avanzando en su recuperación tras la rotura de ligamentos. En Avellaneda, la clasificación trajo alivio y entusiasmo, pero el desafío inmediato obliga a seguir con cautela.
