Las bajas sensibles que tendrá Gustavo Costas en Racing para visitar a Boca en la Bombonera

A esta situación se le agregan las molestias físicas que dejó el encuentro. Santiago Solari, reemplazado a los 119 minutos, realizó un gesto que encendió las alarmas, como si sintiera una rotura muscular, y será sometido a estudios para confirmar si llegará al duelo con Boca. Su ausencia sería un golpe duro, especialmente considerando su buen rendimiento reciente.

gustavo costas 1

La lista de futbolistas en recuperación también incluye a Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez y Matías Zaracho, todos sin fecha confirmada de regreso, mientras que Elías Torres sigue avanzando en su recuperación tras la rotura de ligamentos. En Avellaneda, la clasificación trajo alivio y entusiasmo, pero el desafío inmediato obliga a seguir con cautela.