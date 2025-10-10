El excompañero de Messi que se retiró y se reinventó como empresario gastronómico
Luego de sufrir diferentes lesiones que complicaron su carrera, este exdelantero colgó lo botines y se metió de lleno en el mundo gastronómico. Los detalles en la nota.
Gerard Deulofeu fue una de las grandes apariciones del Barcelona, formando dupla de ataque con Lionel Messi. Su talento, además, le abrió las puertas de las mejores ligas del mundo, como los son la Premier League y la Serie A, aunque las lesiones y falta de minutos lo pusieron contra las cuerdas.
Tras colgar los botines a los 30 años producto de una grave lesión en la rodilla, se metió de lleno en el mundo de los negocios. En la actualidad, el exdelantero español se dedica al mundo gastronómico, siendo parte de una gran cadena de restaurantes.
Gerard Deulofeu y su paso por el fútbol
Deulofeu comenzó su carrera en las divisiones juveniles del Barcelona, donde se destacó desde muy joven. Hizo su debut profesional con el primer equipo en 2011 durante la era de Pep Guardiola, aunque nunca logró ganarse un lugar en el once inicial.
Buscando continuidad, pasó por distintos clubes europeos: tuvo un paso por Sevilla y Everton, equipo que decidió adquirirlo de manera definitiva. Tras un período exitoso en Inglaterra, intentó relanzar su carrera en el Milan, aunque su etapa en Italia fue breve.
Deulofeu volvió al Barcelona en 2018, pero nuevamente la competencia le impidió asentarse, por lo que fue transferido al Watford, club que terminó comprando su ficha.
Tras descender con el equipo inglés, regresó a Italia para defender los colores del Udinese, donde mostró su mejor versión con 18 goles en 68 partidos. Sin embargo, en 2023, sufrió una grave lesión de rodilla que lo obligó a dejar el fútbol profesional de manera definitiva.
Su paso por el fútbol
Tras su lesión y el alejamiento del verde césped, Deulofeu decidió buscar un nuevo rumbo en su vida y se asoció con Fast Good SL, la empresa detrás de la cadena de restaurantes Naked & Sated. Esto hizo que se metiera de lleno en el mundo de los negocios.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario