El excompañero de Messi que se retiró y se reinventó como empresario gastronómico

Deulofeu volvió al Barcelona en 2018, pero nuevamente la competencia le impidió asentarse, por lo que fue transferido al Watford, club que terminó comprando su ficha.

Tras descender con el equipo inglés, regresó a Italia para defender los colores del Udinese, donde mostró su mejor versión con 18 goles en 68 partidos. Sin embargo, en 2023, sufrió una grave lesión de rodilla que lo obligó a dejar el fútbol profesional de manera definitiva.

Su paso por el fútbol

Tras su lesión y el alejamiento del verde césped, Deulofeu decidió buscar un nuevo rumbo en su vida y se asoció con Fast Good SL, la empresa detrás de la cadena de restaurantes Naked & Sated. Esto hizo que se metiera de lleno en el mundo de los negocios.