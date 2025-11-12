El exfutbolista que fue al Mundial con Argentina y volvió a jugar a los 41 años: de quién se trata
Apadrinado por Diego Maradona, este exfutbolista jugó en las mejores ligas del mundo y decidió volver al ruedo de forma amateur. Los detalles en la nota.
Jonás Gutiérrez es uno de los pocos futbolistas argentinos que dejó una huella en el fútbol mundial. Surgido en Vélez Sarsfield, su entrega y talento lo llevaron a destacarse en el viejo continente y a ganarse un lugar en la Selección Argentina.
Pero su historia trascendió lo deportivo: enfrentó una dura enfermedad que lo marginó del campo de juego durante un largo tiempo. Tras su paso por grandes ligas y su retiro profesional, el “Galgo” volvió a jugar de forma amateur, dejando en claro que el deporte es una de sus grandes pasiones.
Jonás Gutiérrez y su paso por el fútbol
Gutiérrez comenzó su recorrido profesional a comienzos de los 2000 vistiendo la camiseta de Vélez, donde mostró todo el repertorio que lo catapultó a Europa. Su primera experiencia fue en el Mallorca de España, club en el que se adaptó con rapidez y se ganó el respeto de los hinchas.
Su crecimiento lo llevó, tiempo más tarde, a la Premier League, una de las ligas más exigentes del mundo. Allí defendió los colores del Newcastle United, donde se transformó en un jugador muy querido, símbolo de entrega y compromiso durante siete temporadas.
En paralelo, su nivel lo condujo a la Selección Argentina, con la que disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, siendo una pieza esencial en el once de Diego Maradona.
Tras su paso por el fútbol europeo, decidió volver al país para jugar en Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro. En este último club cerró su carrera profesional en 2021.
Su vida después del retiro
Tras su retiro en 2021, "El galgo" Gutiérrez se alejó del ritmo frenético de las grandes ciudades y se radicó en la costa atlántica, sin despegarse del fútbol. En el último tiempo, volvió al ruedo en Las Toninas, el club de su infancia y que le abrió las puertas nuevamente para volver del retiro.
