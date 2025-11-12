El exfutbolista que fue al Mundial con Argentina y volvió a jugar a los 41 años: de quién se trata

Tras su paso por el fútbol europeo, decidió volver al país para jugar en Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro. En este último club cerró su carrera profesional en 2021.

Su vida después del retiro

Tras su retiro en 2021, "El galgo" Gutiérrez se alejó del ritmo frenético de las grandes ciudades y se radicó en la costa atlántica, sin despegarse del fútbol. En el último tiempo, volvió al ruedo en Las Toninas, el club de su infancia y que le abrió las puertas nuevamente para volver del retiro.