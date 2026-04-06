El exfutbolista de River que utiliza su experiencia para cambiar la vida de jóvenes talentos
Figura en Estudiantes y Ecuador, en 2009 decidió colgar los botines para involucrarse en charlas y talleres para apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. De quién se trata.
Lejos de los flashes y la fama, Mauro Amato decidió comenzar un nuevo estilo de vida luego de una larga trayectoria en el mundo del fútbol. Surgido en Estudiantes de La Plata, si bien el exdelantero tuvo un gran paso por Ecuador, su mejor versión se vio en Atlético Tucumán, donde se convirtió en símbolo y referente en aquel plantel del 1999.
Sin embargo, su verdadero legado comenzó después del retiro: en 2009 decidió aportar su experiencia como una herramienta de cambio, dedicándose a acompañar a jóvenes en situación de vulnerabilidad y ayudarlos a encontrar nuevas oportunidades dentro y fuera del deporte.
Mauro Amato y su paso por el fútbol
Amato dio sus primeros pasos como futbolista en Estudiantes de La Plata, club en el que comenzó a destacarse por su capacidad goleadora dentro del área. Con el correr de los años, ese perfil ofensivo lo llevó a construir una trayectoria sólida dentro del fútbol argentino, convirtiéndose en uno de los mejores delanteros.
Su recorrido a nivel local también incluyó pasos por Atlético Tucumán e Instituto, donde logró continuidad y protagonismo dentro del equipo. Además, sumó experiencia en otras instituciones como Banfield y Sarmiento, lo que le permitió afianzarse y ganar confianza en el ámbito local.
Sin embargo, el punto más alto de su carrera llegó fuera del país. En Ecuador, defendiendo la camiseta de Aucas, alcanzó un rendimiento notable que lo convirtió en un jugador muy querido por la hinchada. No obstante, en 2009, decidió ponerle fin a su carrera profesional tras un largo camino en el fútbol.
Su vida después del retiro
Tras su retiro en 2009, el exatacante "Pincha" se enfocó en ayudar a jóvenes vulnerables a través del fútbol. En la actualidad participa en talleres, partidos y charlas, donde brinda apoyo, comparte su experiencia y motiva a chicos que buscan una oportunidad en el deporte.
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