El exfutbolista de River que utiliza su experiencia para cambiar la vida de jóvenes talentos

Lejos de los flashes y la fama, Mauro Amato decidió comenzar un nuevo estilo de vida luego de una larga trayectoria en el mundo del fútbol. Surgido en Estudiantes de La Plata, si bien el exdelantero tuvo un gran paso por Ecuador, su mejor versión se vio en Atlético Tucumán, donde se convirtió en símbolo y referente en aquel plantel del 1999.