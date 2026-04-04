¿De qué futbolista se trata? El jugador que salió campeón con Argentina y terminó siendo recepcionista

Entre los nombres más destacados aparece Miguel Ángel “Cata” Oviedo, una pieza importante en la histórica consagración de 1978 bajo la conducción de César Luis Menotti. Lejos de los flashes que acompañaron a otros campeones, se convirtió en ídolo e insignia de Talleres de Córdoba e Independiente, donde conquistó la Copa Libertadores e Intercontinental de 1984. No obstante, colgó los botines, se radicó en su pueblo y se alejó por completo del fútbol.