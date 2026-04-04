¿De qué futbolista se trata? El jugador que salió campeón con Argentina y terminó siendo recepcionista
Nació en Córdoba y llegó a la cima del mundo al salir campeón del mundo en 1978. Ídolo de Talleres, se retiró para radicarse en su pueblo natal. Descubrí su atrapante historia.
Con la cuenta regresiva en marcha y a menos de 90 días para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el pasado vuelve a tomar protagonismo en el fútbol argentino. El seleccionado nacional, a lo largo de la historia, se alzó con tres copas del mundo: 1978, 1986 y 2022, ingresando cada plantel la páginas doradas del deporte nacional.
Entre los nombres más destacados aparece Miguel Ángel “Cata” Oviedo, una pieza importante en la histórica consagración de 1978 bajo la conducción de César Luis Menotti. Lejos de los flashes que acompañaron a otros campeones, se convirtió en ídolo e insignia de Talleres de Córdoba e Independiente, donde conquistó la Copa Libertadores e Intercontinental de 1984. No obstante, colgó los botines, se radicó en su pueblo y se alejó por completo del fútbol.
Miguel Ángel Oviedo y su paso por el fútbol
A base de esfuerzo y sacrificio, Oviedo dio sus primeros pasos en el fútbol cordobés hasta consolidarse en Talleres, donde se transformó en una pieza central y terminó dejando una marca histórica: disputó 453 partidos oficiales, cifra que lo ubica entre los futbolistas más representativos del club.
Su nivel lo llevó a meterse en la consideración de la Selección Argentina de Menotti, en una etapa dorada para el combinado nacional. Disputó la Copa del Mundo de 1978, siendo parte del plantel que alzó, por primera vez en la historia, este trofeo.
Luego de un Mundial auspicioso, dio el paso a Independiente, donde formó parte de uno de los ciclos más exitosos de su historia, consagrándose campeón de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1984, logros que terminaron de consolidar su trayectoria en la élite.
Su vida después del retiro
Tras colgar los botines, Oviedo intentó continuar en el fútbol como entrenador, pero la falta de oportunidades lo fue alejando de ese camino. Con el tiempo, regresó a Córdoba y encontró estabilidad laboral fuera del circuito profesional.
Desde hace más de veinte años trabaja en el Polideportivo Municipal Carlos Cerutti como recepcionista, llevando una vida alejada de la exposición, aunque siempre cerca del deporte.
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