Rosario Central derrotó 3-1 a Independiente avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura

En el complemento, el Canalla salió decidido a quedarse con el partido y encontró el segundo tanto gracias a Giovanni Ismael Cantizano, que marcó el gol de la remontada para desatar el festejo de los hinchas locales. Ya sobre el cierre del encuentro, Gastón Verón sentenció el 3-1 definitivo y aseguró la clasificación de Rosario Central a la próxima instancia del campeonato.