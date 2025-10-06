El exjugador inglés que ganó millones y se fue a la quiebra: de quién se trata

Sinclair tuvo su momento consagratorio con la Selección de Inglaterra durante el Mundial de Corea-Japón 2002, donde participó en los encuentros que llevaron al equipo hasta los cuartos de final.

Su vida después del retiro

Desde que se retiró en 2008, Sinclair continuó ligado al fútbol como comentarista en los medios de comunicación, aunque con el tiempo su situación económica se complicó.

En los últimos años acumuló una deuda fiscal con el HMRC por unos 26.000 libras esterlinas, correspondiente al período 2021-2022. La falta de pagos y de respuesta a las autoridades llevó al organismo a solicitar su bancarrota.