El exjugador inglés que ganó millones y se fue a la quiebra: de quién se trata
Con pasos por los mejores equipos el mundo, este exjugador disputó el Mundial 2002 con Inglaterra. Todos los detalles en la nota.
Malos manejos, excesos y no llevar un orden son algunos de los desencadenantes principales en la pérdida de dinero. Esto le sucedió a Trevor Sinclair, exfutbolista inglés de gran trayectoria y calidad por el fútbol europeo. Dueño de una prestancia única en la mitad del campo de juego, este exjugador jugó en Manchester City y West Ham United, entre otros equipos.
Su gran nivel en el ámbito local le abrió las puertas para disputar el Mundial del 2002 con Inglaterra, cumpliendo uno de los objetivos principales que se trazó cuando irrumpió en el deporte. Pero tras su retiro en 2008, llegaron los problemas financieros que lo pusieron contra las cuerdas y lo declararon en bancarrota.
Trevor Sinclair y su paso por el fútbol
Formado en las inferiores del Blackpool, sus primeros fueron la certeza de que sería una de las grandes promesas del fútbol ingles. Su nivel lo llevó al Queens Park Rangers, donde se convirtió en una pieza clave del equipo y voz de mando dentro del vestuario a pesar de su juventud.
Pero uno de sus pasos más recordados fue por el West Ham United, donde logró uno de los pocos títulos de su carrera: la Copa Intertoto de la UEFA en 2000. Luego recaló en el Manchester City, demostrando un gran nivel que le abrió las puertas de la Selección de Inglaterra.
Sinclair tuvo su momento consagratorio con la Selección de Inglaterra durante el Mundial de Corea-Japón 2002, donde participó en los encuentros que llevaron al equipo hasta los cuartos de final.
Su vida después del retiro
Desde que se retiró en 2008, Sinclair continuó ligado al fútbol como comentarista en los medios de comunicación, aunque con el tiempo su situación económica se complicó.
En los últimos años acumuló una deuda fiscal con el HMRC por unos 26.000 libras esterlinas, correspondiente al período 2021-2022. La falta de pagos y de respuesta a las autoridades llevó al organismo a solicitar su bancarrota.
