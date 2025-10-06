Furor argentino en la Ligue 1: Valentín Barco y Joaquín Panichelli, figuras en Francia
Los exfutbolistas de Boca y River son la sensación en el Racing de Estrasburgo, que goleó 5-0 y pelea la cima junto al PSG y Marsella.
El fútbol francés vive un fenómeno argentino inesperado: Joaquín Panichelli y Valentín Barco se convirtieron en los protagonistas del momento en la Ligue 1 de Francia tras la goleada 5-0 del Racing de Estrasburgo frente al Angers. Ambos fueron destacados por el prestigioso diario deportivo L’Équipe, que los llevó a su tapa bajo el título “La fiesta en casa”.
El ex River marcó dos goles y confirmó su gran momento: acumula cinco tantos en nueve partidos, siendo una de las revelaciones del campeonato. Su potencia y efectividad lo consolidaron como el centrodelantero titular en el esquema del entrenador Liam Rosenior. “Está en un momento de inspiración total”, destacó el medio francés en su análisis del partido.
Barco, por su parte, volvió a demostrar su enorme versatilidad. El ex Boca, que ya fue utilizado como lateral, mediocampista ofensivo y hasta volante central, asistió en el primer tanto y fue elegido mejor jugador del mes de septiembre en su club. Su adaptación al fútbol europeo fue tan rápida que Racing de Estrasburgo decidió activar la opción de compra de 10 millones de dólares para asegurarlo hasta 2029.
El impacto de ambos jugadores tiene también un trasfondo económico. Panichelli llegó desde el Mirandés, de la segunda división española, por una transferencia superior a los 16 millones de euros y con contrato hasta 2030. La apuesta fue fuerte, pero los números justifican la inversión: entre ambos suman ocho goles, cuatro asistencias y una influencia determinante en la dinámica ofensiva del equipo.
Los hinchas ya celebran la “sociedad argentina” que combina talento, sacrificio y juventud. Racing, que comparte la cima con PSG y Olympique de Marsella, también apunta alto en la UEFA Conference League. Mientras tanto, la prensa francesa destaca que el club encontró en Barco y Panichelli el espíritu competitivo que necesitaba para soñar con algo más. Francia habla de ellos, y su aparición en la tapa de L’Équipe lo confirma: los argentinos son el nuevo orgullo del fútbol galo.
Mirá los tantos de la goleada del Racing de Estrasburgo de los argentinos
