Furor argentino en la Ligue 1: Valentín Barco y Joaquín Panichelli, figuras en Francia

El impacto de ambos jugadores tiene también un trasfondo económico. Panichelli llegó desde el Mirandés, de la segunda división española, por una transferencia superior a los 16 millones de euros y con contrato hasta 2030. La apuesta fue fuerte, pero los números justifican la inversión: entre ambos suman ocho goles, cuatro asistencias y una influencia determinante en la dinámica ofensiva del equipo.

Los hinchas ya celebran la “sociedad argentina” que combina talento, sacrificio y juventud. Racing, que comparte la cima con PSG y Olympique de Marsella, también apunta alto en la UEFA Conference League. Mientras tanto, la prensa francesa destaca que el club encontró en Barco y Panichelli el espíritu competitivo que necesitaba para soñar con algo más. Francia habla de ellos, y su aparición en la tapa de L’Équipe lo confirma: los argentinos son el nuevo orgullo del fútbol galo.

Mirá los tantos de la goleada del Racing de Estrasburgo de los argentinos

Embed - DOBLETE DE PANICHELLI Y PALIZA DE LOS BLANQUIAZULES | Estrasburgo 5-0 Angers | RESUMEN