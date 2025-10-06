Gallardo, furioso con "el sistema": su crítica tras la derrota de River ante Rosario Central
Aunque evitó apuntar directamente contra Yael Falcón Pérez, dejó fuertes reflexiones sobre las reglas del juego en el fútbol argentino y la necesidad de adaptarse.
Marcelo Gallardo no ocultó su fastidio tras la caída de River por 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito por el Torneo Clausura 2025, un partido cargado de polémicas arbitrales. Aunque el entrenador evitó referirse directamente a la actuación de Yael Falcón Pérez, dejó un mensaje contundente hacia lo que denominó “el sistema”.
“Prefiero no hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. No voy a ser el único que siempre hable de esto, porque te quedás muy solo”, comenzó el Muñeco en la conferencia posterior al encuentro. Sin embargo, lejos de esquivar la controversia, deslizó su verdadero malestar: “Hay que adaptarse al sistema. Nos pasa a todos. Muchos callan, otros hablan, pero el sistema está así”.
El DT de River marcó su disconformidad con el funcionamiento general del arbitraje y las sanciones que reciben los entrenadores cuando se pronuncian: “El que habla es sancionado. Los árbitros se equivocan, hoy para uno, mañana para otro, pero cuando se repite tanto, genera sospechas. Eso es lo que no me gusta”.
Gallardo insistió en que su prioridad sigue siendo el rendimiento del equipo, aunque reconoció que el partido cambió por completo tras la expulsión de Portillo: “Dimos un paso adelante en varios aspectos, y con un hombre menos seguimos compitiendo. Estuvimos cerca del empate. Me quedo con esa actitud”.
En su análisis futbolístico, destacó la postura del equipo pese a las dificultades: “Nos pusimos en ventaja y jugamos con decisión, pero otra vez nos toca quedarnos con diez. Tenemos que ser más inteligentes, aprender a manejar estos momentos”. Y añadió con tono crítico: “No hace falta que te cobren un penal para saber cuándo te están condicionando. Hay que tener templanza, porque perder la cabeza genera consecuencias”.
Con su mensaje, el Muñeco dejó entrever su enojo no solo con el arbitraje, sino con el clima general que rodea al fútbol argentino. Aunque no mencionó a la AFA de manera explícita, sus palabras apuntaron directamente a las estructuras que, según él, influyen en los partidos. Gallardo cerró con serenidad, pero también con advertencia: “Vamos a seguir trabajando, pero el sistema debería mejorar si queremos un fútbol más justo”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario