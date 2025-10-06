Gallardo, furioso con "el sistema": su crítica tras la derrota de River ante Rosario Central

Embed "HAY QUE SER INTELIGENTES" Marcelo Gallardo sobre la expulsión de Portillo en la derrota de River ante Central.



En su análisis futbolístico, destacó la postura del equipo pese a las dificultades: “Nos pusimos en ventaja y jugamos con decisión, pero otra vez nos toca quedarnos con diez. Tenemos que ser más inteligentes, aprender a manejar estos momentos”. Y añadió con tono crítico: “No hace falta que te cobren un penal para saber cuándo te están condicionando. Hay que tener templanza, porque perder la cabeza genera consecuencias”.

Con su mensaje, el Muñeco dejó entrever su enojo no solo con el arbitraje, sino con el clima general que rodea al fútbol argentino. Aunque no mencionó a la AFA de manera explícita, sus palabras apuntaron directamente a las estructuras que, según él, influyen en los partidos. Gallardo cerró con serenidad, pero también con advertencia: “Vamos a seguir trabajando, pero el sistema debería mejorar si queremos un fútbol más justo”.