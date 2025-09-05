El tierno posteo de Lionel Messi tras conocer a Charly García: "¡Sos enorme!"

La postal conjunta recorrió el país en cuestión de minutos. El gesto no terminó allí. Cuando Messi se retiraba del estadio junto a Antonela Roccuzzo, Charly lo esperó a la salida para despedirse personalmente. El rosarino detuvo su auto y estrechó la mano del músico, quien le dijo con voz emocionada: “Que Dios te bendiga”.

Un cierre perfecto para un encuentro que quedará en la memoria popular, donde dos símbolos de la cultura argentina, cada uno en su ámbito, se cruzaron en un saludo que desbordó de emoción y simbolismo. Para los fanáticos, fue la unión de dos leyendas vivas que representan la pasión del país: el genio musical y el mejor futbolista del mundo.