El emotivo mensaje de David Beckham para Lionel Messi tras su último partido oficial en Argentina

El impacto de esa noche no quedó solo en el país. Desde distintos rincones del mundo llegaron mensajes de reconocimiento a Messi, y uno de los más destacados fue el de David Beckham. El exfutbolista inglés, que mantiene un vínculo cercano con el rosarino a partir de su rol como propietario del Inter Miami —club en el que el argentino milita desde 2023—, utilizó su cuenta de Instagram para homenajear al número 10 con una publicación especial.