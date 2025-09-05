El emotivo mensaje de David Beckham para Lionel Messi tras su último partido oficial en Argentina
El inglés compartió una sentida publicación en redes sociales y palabras de admiración hacia el capitán de la Selección Argentina. Mirá.
Este jueves, el fútbol argentino vivió una noche histórica. Lionel Messi disputó en el estadio Monumental su último partido de Eliminatorias mundialistas y también su despedida oficial con la camiseta de la Selección Argentina en condición de local.
Fue en la contundente victoria por 3 a 0 frente a Venezuela, donde el capitán volvió a demostrar toda su vigencia con dos goles que enloquecieron al público presente. En un clima cargado de emoción, los hinchas despidieron al astro con una ovación que pareció no tener fin.
El impacto de esa noche no quedó solo en el país. Desde distintos rincones del mundo llegaron mensajes de reconocimiento a Messi, y uno de los más destacados fue el de David Beckham. El exfutbolista inglés, que mantiene un vínculo cercano con el rosarino a partir de su rol como propietario del Inter Miami —club en el que el argentino milita desde 2023—, utilizó su cuenta de Instagram para homenajear al número 10 con una publicación especial.
Beckham eligió dos fotos cargadas de simbolismo: una de un joven Messi con una pelota en los pies, y otra de la noche del jueves, en la que se lo vio emocionado en la que fue su despedida de los partidos oficiales en Argentina.
La publicación estuvo acompañada de un mensaje en inglés que rápidamente se volvió viral, y que en castellano dice lo siguiente: "Una noche especial para una persona especial... Todo se ha logrado pero él todavía quiere más, no para sí mismo sino para su país... Anoche Argentina celebró a Leo de la manera en que verdaderamente lo merece... Felicitaciones Leo".
El mensaje no pasó inadvertido. La relación entre ambos se fue afianzando desde que Messi desembarcó en la MLS, un movimiento que no solo revolucionó al fútbol estadounidense, sino que también le dio a Beckham una oportunidad única de vincular su legado con el del mejor jugador del mundo.
