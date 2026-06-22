El extraño récord que rompió hoy Lionel Messi: de qué se trata
El capitán de la Selección Argentina convirtió goles en 288 de los 366 días del año, logrando sumar un nuevo desfío.
Lionel Messi sigue sumando desafíos a una carrera que parece no tener límites. Más allá de los títulos, los récords y las marcas individuales que ya consiguió, el capitán argentino tiene ahora una curiosa misión: completar todos los días del año con al menos un gol.
La estadística sorprende por su magnitud: el delantero llegaba a este encuentro habiendo convertido en 287 de los 366 días del calendario y solamente necesitaba marcar en 79 fechas más para tachar cada día del año. Este lunes 22 de junio, justamente, tachó otra jornada del calendario.
Los días en los que Lionel Messi ya dejó su huella
El registro muestra la enorme regularidad goleadora de Messi a lo largo de toda su carrera. Hay fechas en las que acumuló una gran cantidad de goles: el 19 de septiembre aparece como el día más productivo, con 10 tantos convertidos, seguido por jornadas como el 2 de mayo, el 7 de enero, el 7 de marzo y el 17 de marzo, todas con cifras destacadas.
También hay días que todavía forman parte de la lista pendiente. Entre ellos aparece el 22 de junio, una fecha en la que hasta ahora no logró convertir y que podría dejar de estar “vacía” si logra marcar frente a Austria en el Mundial 2026.
El desafío no se trata de una marca oficial ni de un récord tradicional, sino de una particular estadística que refleja la dimensión goleadora del futbolista argentino. A lo largo de los años, Messi consiguió marcar en casi todos los momentos posibles del calendario.
Con cada partido, el capitán de la Selección Argentina tiene la posibilidad de seguir reduciendo esa lista. Y aunque todavía quedan muchas fechas por completar, el dato vuelve a mostrar una constante de su carrera: la capacidad de aparecer una y otra vez frente al arco.
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