El extraño récord que rompió hoy Lionel Messi: de qué se trata

El desafío no se trata de una marca oficial ni de un récord tradicional, sino de una particular estadística que refleja la dimensión goleadora del futbolista argentino. A lo largo de los años, Messi consiguió marcar en casi todos los momentos posibles del calendario.

Con cada partido, el capitán de la Selección Argentina tiene la posibilidad de seguir reduciendo esa lista. Y aunque todavía quedan muchas fechas por completar, el dato vuelve a mostrar una constante de su carrera: la capacidad de aparecer una y otra vez frente al arco.