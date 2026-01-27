El feroz desahogo de Coco Gauff tras una dura eliminación en el Abierto de Australia
La número tres del mundo no ocultó su frustración luego de caer en cuartos de final ante Elina Svitolina y protagonizó un momento de furia fuera de la cancha.
El Abierto de Australia dejó una de las imágenes más comentadas de la jornada con Coco Gauff como protagonista. La tenista estadounidense, actual número tres del ranking mundial y campeona de dos torneos de Grand Slam, quedó eliminada en los cuartos de final tras una derrota contundente frente a la ucraniana Elina Svitolina y, minutos después del partido, fue captada descargando su bronca de manera explosiva en los pasillos del Rod Laver Arena.
Las cámaras la registraron mientras se retiraba de la zona de vestuarios visiblemente afectada por el resultado. En un momento, se detuvo y comenzó a golpear repetidamente su raqueta contra el piso hasta romperla, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales. El episodio reflejó el impacto emocional que tuvo la derrota para una jugadora acostumbrada a competir en las instancias decisivas de los grandes torneos y que llegaba a Melbourne con expectativas altas.
Lejos de esquivar el tema, Gauff se refirió al episodio durante la conferencia de prensa posterior al encuentro. La estadounidense explicó que ese tipo de reacciones forman parte de su forma de procesar la frustración y aseguró no sentirse arrepentida. “Me sirve para desahogar mis emociones”, afirmó, al tiempo que aclaró que intenta no hacerlo dentro de la cancha ni frente al público.
Según su visión, canalizar la bronca de esa manera le permite evitar descargarla sobre las personas que la rodean, algo que considera injusto. Además, la tenista remarcó que eligió un espacio apartado justamente para no quedar expuesta y cuestionó que las imágenes se hayan difundido.
“Intenté romper la raqueta en un sitio donde nadie pudiera grabarme”, señaló, y comparó la situación con episodios similares que atravesaron otras figuras del circuito, como Aryna Sabalenka en el US Open. Para Gauff, la falta de privacidad dentro de los torneos es un problema creciente, ya que considera que los jugadores solo encuentran resguardo real en el vestuario.
La eliminación temprana en Melbourne significó un golpe deportivo para la estadounidense, que había mostrado un nivel sólido en rondas anteriores. Sin embargo, también volvió a poner sobre la mesa la presión emocional que enfrentan las figuras del tenis de elite y el escrutinio permanente al que están sometidas, incluso fuera del rectángulo de juego.
