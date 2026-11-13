Extraditan a Estados Unidos a los ladrones chilenos que desvalijaron a Del Potro y Travis Kelce
Dos integrantes de la banda permanecían presos en Marcos Paz desde mayo. Se los acusa también se asaltar al esposo de Taylor Swift y a Patrick Mahomes.
La Justicia Federal autorizó la extradición de dos ciudadanos chilenos detenidos y acusados de desvalijar las casas en Estados Unidos y en Argentina de reconocidos deportistas, entre ellos, Juan Martín del Potro y Travis Kelce, esposo de la cantante Taylor Swift.
Bastián Jiménez Freraut e Ignacio Zuñiga Cartés, los dos delincuentes chilenos, permanecen presos en el penal de Marcos Paz desde mayo, cuando tras una ardua investigación conjunta de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Bonaerense se los localizó mientras intentaban abordar un micro en la terminal porteña de Retiro con destino a Posadas, Misiones.
Al verificar sus datos en el sistema de Interpol, se constató que ambos tenían pedidos de captura internacional con notificación roja emitida por Estados Unidos, donde están acusados de integrar una organización dedicada al robo de bienes de alto valor.
De acuerdo con la investigación, la banda habría cometido, en los últimos dos años, robos por más de dos millones de dólares en viviendas de figuras de ligas como la NBA y la NFL.
Entre los hechos se encuentra el robo a Del Potro ocurrido el 15 de mayo, cuando el extenista no se encontraba en su vivienda de Tandil. En esa oportunidad, los delincuentes sustrajeron una cadena y una alianza de oro, una raqueta y dos relojes. Tras el robo, escaparon en un vehículo que fue detectado luego en la localidad de Ayacucho, donde cargaron combustible.
Además de los dos detenidos en Retiro, la Policía Bonaerense arrestó en Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un argentino.
A su vez, en coordinación con autoridades de Chile, se logró la captura de un sexto integrante de la organización en ese país, lo que terminó de desarticular la banda involucrada en el asalto al deportista.
A seis meses del episodio, el juez Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, autorizó la extradición de dos de los chilenos a suelo norteamericano.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre octubre de 2024 y mediados de 2025, Bastián e Ignacio conformaron “una pandilla sudamericana” junto a sus cómplices, dedicada a desvalijar atletas de equipos como los Tampa Bay Buccaneers y los Cincinnati Bengals, así como estrellas del hockey sobre hielo y la NBA.
En Kansas City, la banda fue acusada de ingresar a la casa de Travis Kelce, marido de Taylor Swift, y de su compañero Patrick Mahomes para llevarse 11 mil dólares en material.
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