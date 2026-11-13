Extraditan a Estados Unidos a los ladrones chilenos que desvalijaron a Del Potro y Travis Kelce

Además de los dos detenidos en Retiro, la Policía Bonaerense arrestó en Junín a otros dos ciudadanos chilenos y a un argentino.

Otros dos chilenos fueron arrestados en la localidad bonaerense de Junín

A su vez, en coordinación con autoridades de Chile, se logró la captura de un sexto integrante de la organización en ese país, lo que terminó de desarticular la banda involucrada en el asalto al deportista.

A seis meses del episodio, el juez Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, autorizó la extradición de dos de los chilenos a suelo norteamericano.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre octubre de 2024 y mediados de 2025, Bastián e Ignacio conformaron “una pandilla sudamericana” junto a sus cómplices, dedicada a desvalijar atletas de equipos como los Tampa Bay Buccaneers y los Cincinnati Bengals, así como estrellas del hockey sobre hielo y la NBA.

En Kansas City, la banda fue acusada de ingresar a la casa de Travis Kelce, marido de Taylor Swift, y de su compañero Patrick Mahomes para llevarse 11 mil dólares en material.