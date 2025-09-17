El filoso descargo de Jorgelina Cardoso por el gol olímpico de Ángel Di María a Boca

di maria central gol

Este episodio recuerda a lo que ya había vivido Di María semanas atrás, cuando respondió con dureza a quienes acusaban a Central de recibir favores arbitrales en el inicio del campeonato. Ahora fue su pareja la que tomó la posta y salió a respaldarlo públicamente, en un contexto en el que el “Fideo” se consolidó como figura excluyente del Canalla: suma cuatro goles en el torneo, todos de pelota parada.

El gol, más allá de la controversia, no solo significó un triunfo clave para Central, sino que también volvió a colocar a Di María en el centro de la escena futbolística argentina. Y con el respaldo incondicional de su esposa, el delantero sigue sumando capítulos a una carrera que, incluso en el tramo final, no deja de sorprender ni de encender discusiones.