El filoso descargo de Jorgelina Cardoso por el gol olímpico de Ángel Di María a Boca
La esposa del crack de Rosario Central salió con dureza a responder las críticas sobre la ejecución del córner que terminó en gol.
El domingo en el estadio Gigante de Arroyito se vivió una escena que todavía sigue generando debate: Ángel Di María convirtió un gol olímpico en la victoria de Rosario Central frente a Boca, y rápidamente se instaló la discusión sobre si la pelota estaba correctamente ubicada al momento de la ejecución.
Mientras hinchas, periodistas y hasta exjugadores analizaban cuadro por cuadro la jugada, Jorgelina Cardoso, esposa del delantero, decidió meterse de lleno en la polémica con un mensaje contundente que levantó temperatura en redes sociales. La publicación llegó a través de la cuenta de Instagram de ESPN, que había replicado imágenes de la jugada.
Allí, Cardoso comentó con ironía y molestia: “¡Dejen de llorar! Antes ‘le regalaban penales’, después ‘Chiqui lo ayudaba’, ahora ‘la pelota mal ubicada’”. Y, para rematar, agregó: “¿Qué van a inventar después? ¿Que alguien la manejó con un joystick desde afuera?”. Sus palabras no tardaron en viralizarse y generaron cientos de respuestas, algunas a favor y otras en contra.
La jugada en cuestión muestra, dependiendo del ángulo de cámara, una diferencia visual: en algunas tomas parece que la pelota estaba fuera del cuarto de círculo, mientras que en otras se percibe claramente que parte de la redonda toca la línea. Según el reglamento, basta con que una mínima porción esté en contacto con la línea para que la ejecución sea válida, por lo cual el tanto terminó siendo correctamente convalidado por el árbitro.
Este episodio recuerda a lo que ya había vivido Di María semanas atrás, cuando respondió con dureza a quienes acusaban a Central de recibir favores arbitrales en el inicio del campeonato. Ahora fue su pareja la que tomó la posta y salió a respaldarlo públicamente, en un contexto en el que el “Fideo” se consolidó como figura excluyente del Canalla: suma cuatro goles en el torneo, todos de pelota parada.
El gol, más allá de la controversia, no solo significó un triunfo clave para Central, sino que también volvió a colocar a Di María en el centro de la escena futbolística argentina. Y con el respaldo incondicional de su esposa, el delantero sigue sumando capítulos a una carrera que, incluso en el tramo final, no deja de sorprender ni de encender discusiones.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario