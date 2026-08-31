"El fin de una era": así reflejaron los principales medios del mundo el retiro de Lionel Messi de la Selección
La noticia que golpeó a todos los argentinos tuvo su eco también en el mundo entero: cómo reaccionó la prensa mundial al cierre de ciclo de Lionel Messi.
Y, finalmente, uno de los días deportivamente más tristes para los argentinos llegó: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina, tras el Mundial 2026 y el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, que lo dejó golpeado emocionalmente y con serias dudas sobre su continuidad en el fútbol.
Como era de esperarse, no sólo los medios argentinos se hicieron eco de esta desoladora noticia, sino también los principales medios del mundo.
"El fin de una era": así reflejaron los principales medios del mundo el retiro de Messi de la Selección
Uno de los portales en referirse al punto final de Messi en la Scaloneta fue el medio francés L'Equipe —un periódico que a lo largo de los años mantuvo una postura muy dura con el capitán albiceleste— tituló: "Lionel Messi pone fin a su carrera internacional con Argentina: 'Ya no tengo nada más para dar y llegan grandes jóvenes'".
Asimismo, la publicación gala profundizó: "Después de más de veinte años con la Selección argentina, Lionel Messi anunció este lunes su retiro del fútbol internacional a los 39 años. El capitán de la Albiceleste, máximo goleador y jugador con más partidos disputados en la historia del seleccionado, deja el equipo nacional con un palmarés extraordinario que incluye, entre otros logros, el título de campeón del mundo".
En tanto, el diario español Marca reaccionó así: "Bombazo: Messi se retira de la Selección argentina. El argentino anuncia oficialmente que abandona el combinado de su país: 'Me vacié, ya no tengo más para dar'". De esta manera encabezaron este lunes la noticia del adiós definitivo de Leo Messi a la Selección Argentina.
Por su parte, el New York Times tituló: "Lionel Messi se retira de la Selección argentina: 'Una decisión que me duele en el alma'". Y, dentro de la nota, expresó: "El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, confirmó su retiro del fútbol internacional. La última aparición del jugador de 39 años con Argentina fue en la final del Mundial, que terminó con derrota ante España".
"Fue la sexta participación de Messi en una Copa del Mundo y el torneo en el que se convirtió en apenas el segundo futbolista, después del brasileño Cafú, en disputar tres finales de Mundiales masculinos. Messi había ganado la edición anterior, en Qatar 2022, y previamente había sido subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014, cuando perdió la final ante Alemania", cerraron.
Finalmente, La Gazzetta dello Sport de Italia escribió: "Messi, una carta para despedirse: 'No jugaré más con Argentina. Di todo lo que tenía'".
Y añade: "El crack se despide de la Albiceleste. 'Ya no me queda nada más para dar y están apareciendo grandes jóvenes que merecen estar acá. Gracias por todo el cariño que recibí durante estos 20 años'".
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