"El fin de una era": así reflejaron los principales medios del mundo el retiro de Lionel Messi de la Selección.

Por su parte, el New York Times tituló: "Lionel Messi se retira de la Selección argentina: 'Una decisión que me duele en el alma'". Y, dentro de la nota, expresó: "El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, confirmó su retiro del fútbol internacional. La última aparición del jugador de 39 años con Argentina fue en la final del Mundial, que terminó con derrota ante España".

"Fue la sexta participación de Messi en una Copa del Mundo y el torneo en el que se convirtió en apenas el segundo futbolista, después del brasileño Cafú, en disputar tres finales de Mundiales masculinos. Messi había ganado la edición anterior, en Qatar 2022, y previamente había sido subcampeón del mundo con Argentina en Brasil 2014, cuando perdió la final ante Alemania", cerraron.

Finalmente, La Gazzetta dello Sport de Italia escribió: "Messi, una carta para despedirse: 'No jugaré más con Argentina. Di todo lo que tenía'".

Y añade: "El crack se despide de la Albiceleste. 'Ya no me queda nada más para dar y están apareciendo grandes jóvenes que merecen estar acá. Gracias por todo el cariño que recibí durante estos 20 años'".