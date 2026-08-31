La palabra que Lionel Messi tachó en su carta y reveló la verdad sobre su retiro
Un insólito detalle en el manuscrito de puño y letra publicado por el capitán albiceleste expuso la dura batalla interna entre el corazón y la razón antes de tomar la decisión final.
La repercusión por el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue sumando capítulos que conmueven al mundo del fútbol. Luego de comunicar de manera oficial que no volverá a vestir la camiseta albiceleste, un detalle en el mensaje original despertó infinidad de interpretaciones. El astro rosarino decidió hacer pública una carta manuscrita de puño y letra donde una corrección de último momento dejó en evidencia el impacto emocional que le provocó dar el paso al costado.
En medio de líneas cargadas de agradecimiento hacia la gente y el cuerpo técnico, la atención de los fanáticos se centró en un fragmento puntual del escrito. Con la transparencia que lo caracteriza, el diez prefirió no ocultar una tachadura clave en el papel, dejando a la vista de todos el proceso mental y afectivo detrás de cada oración expresada.
El tachón de Lionel Messi, la carta de despedida y su retiro de la Selección Argentina
El instante en cuestión muestra que el capitán escribió inicialmente la palabra "siento", pero instantes después optó por tacharla con el bolígrafo. En su lugar, decidió continuar la idea con un concepto drásticamente opuesto: "entiendo que es el momento". La sutil modificación entre ambos términos expuso la enorme tensión entre lo que le dictaba el impulso afectivo y la lectura fría que terminó prevaleciendo en su cabeza.
Esa corrección al pasar dejó entrever que el corazón del rosarino le pedía continuar defendiendo los colores patrios, mientras que la razón le indicaba la necesidad de cerrar la etapa más gloriosa de su carrera. El hecho de haber subido la foto de la hoja intacta, sin borrar ni editar el borrador, le otorgó un valor simbólico todavía más profundo al anuncio.
El revelador gesto del 10 confirmó lo complejo que resultó procesar el punto final. Mientras el pueblo argentino intenta digerir la noticia más triste, esa sola palabra tachada terminó sintetizando la lucha interna del máximo ídolo nacional para despedirse definitivamente de la Selección.
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