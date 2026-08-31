La palabra que Lionel Messi tachó en su carta y reveló la verdad sobre su retiro

La repercusión por el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue sumando capítulos que conmueven al mundo del fútbol. Luego de comunicar de manera oficial que no volverá a vestir la camiseta albiceleste, un detalle en el mensaje original despertó infinidad de interpretaciones. El astro rosarino decidió hacer pública una carta manuscrita de puño y letra donde una corrección de último momento dejó en evidencia el impacto emocional que le provocó dar el paso al costado.